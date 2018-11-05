Рудковскую раскритиковали в день рождения



Яна Рудковская посвятила Евгению Плющенко трогательное сообщение в честь его дня рождения. Однако искренность знаменитости оценили не все – на нее буквально набросились за плохое знание английского языка.

Рудковская опубликовала кадр, на котором они с Плющенко вместе в первый день знакомства. Обращение было написано на английском языке.

Внимательные читатели, в числе которых оказались администраторы Telegram-канала "Только никому...", обратили внимание на обилие ошибок в тексте Яны. Более того, пользователи Сети задались вопросом, с какой целью Рудковская обращается к мужу россиянину на иностранном языке.

Ранее Яну Рудковскую затравили в Сети. На продюсера набросился известный блогер Лена Миро.

Яна, в свою очередь, опубликовала в личном микроблоге пост, где попросила подписчиков не быть зашоренными и избавиться от стереотипов. Продюсер отметила, что в свои 43 года имеет право носить мини-юбки.



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