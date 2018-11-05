Пенсионеров предупредили о новом способе мошенничества

Пенсионеры и просто пожилые россияне в нашей стране являются крайне уязвимыми перед мошенниками. Постоянно совершенствуются методы обмана, поэтому людям нужно внимательно подходить к каждому из жизненных моментов.

С недавнего времени на просторах интернета стали распространяться сообщения о новом виде мошенничества. В первую очередь пострадавшими от рук злоумышленников оказались пожилые граждане, которые далеко не все знают о современных возможностях при обращении в государственные структуры.

В данном случае речь идет о способе отъема денег у доверчивых людей за оказание услуги, которая предоставляется бесплатно. В частности, им предлагается сменить СНИЛС и свидетельство обязательного пенсионного страхования. За помощь с оформление преступники просят небольшую сумму, что и играет им на руку. Доверчивые пенсионеры соглашаются, потому что до конца не разбираются в законодательстве.

В Пенсионном фонде сообщили, что оформление этих документов является абсолютно бесплатным. Здесь отдельно высказались о свидетельстве обязательного пенсионного страхования, которое можно оформить в день обращения. Эта процедура не займет много времени и будет бесплатной даже в случае утери свидетельства.

Россиянам объяснили, что в случае возникновения спорных ситуаций лучше всего обратиться на горячую линию того или иного ведомства, чтобы не оказаться обманутым.

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