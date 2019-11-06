Режиссёр «Джокера» поведал тайну «убийства» соседки главного героя



Как пояснил Тодд Филлипс, хоть Артур и злодей, но наказывал он только тех, кто делал ему больно.

Режиссёр фильма "Джокер" Тодд Филлипс в интервью IndieWire открыл тайну последующей судьбы соседки главного героя кинокартины Артура Флека (он же Джокер) Софи, которую сыграла актриса Зази Битц. В частности, пояснение касалось сцены, когда актёр Хоакин Феникс в образе Джокера приходит в квартиру Софи.

— Большинство людей, с которыми я общался, думают, что Флек не убил её. И правильно делают. Несмотря на то что Артур — злодей, он жил по определённым правилам: наказывал только тех, кто делал ему больно, — пояснил режиссёр.

По словам Тодда Филлипса, изначально сцена с визитом Джокера к соседке была в сценарии, но в фильм её в итоге решили не включать, чтобы сделать акцент на главном герое. В данной сцене Софи смотрит по телевизору шоу Мюррея Франклина в исполнении Роберта Де Ниро, на которое пришёл Артур Флек.

Напомним, скандальная картина с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Позже фильм дважды побил "Дэдпула" в рейтинге фильмов 18+. К концу октября он собрал 788,1 млн долларов.

Как ранее сообщал Лайф, фильм "Джокер" будет претендовать на рекордное количество "Оскаров" в будущем году. Работу отметили сразу в 16 номинациях.



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