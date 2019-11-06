У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Врачи обнаружили опухоль у дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой. Об этом она сообщила в "сториз" в инстаграме.

Девушка опубликовала фотографию из кабинета врача с подписью "опухоль вернулась".

"Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья", — написала она.

Бухарова добавила, что если ей придется удалять новообразование, то она сделает себе татуировку. По словам девушки, для нее это будет уже не первая подобная операция. В 2018 году Бухарова сообщала, что ей предстоит хирургическое вмешательство, но не уточняла, с чем это было связано.



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