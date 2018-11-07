Назван самый сексуальный мужчина 2018 года

Журнал People назвал британского актера, звезду сериала "Лютер" Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной этого года.

"Я такой подумал: "Да ладно, не может быть. Правда что ли?" — рассказал актер изданию о своих чувствах при виде своей фотографии на обложке журнала.

По словам 46-летнего Эльбы, титул стал приятным сюрпризом и поднял его самооценку.

"Я посмотрел в зеркало на себя и подумал: "Да, ты сегодня выглядишь довольно сексуально", — признался актер.

Эльба известен по следующим ролям: бригадный генерал Стоун в фильме ужасов "28 недель спустя", один из членов лондонской банды "Дикая шайка" в криминальной комедии "Рок-н-рольщик", глава банды Гордон Козье в криминальном боевике "Мальчики-налётчики" и инспектор Лютер в одноименном психологическом детективном сериале.

В 2017 году самым сексуальным мужчиной по версии журнала стал американский кантри-певец Блэйк Шелтон.



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