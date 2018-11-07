10 секретов Болливуда, о которых вы не знали

Эти фильмы яркие, насыщенные, в них все очень переиграно, но тем не менее что-то в них есть, что подкупает и заставляет их любить. Что именно? Давайте разберемся.

«Смех сквозь песни, плач сквозь слезы» — именно так можно описать индийские фильмы. Еще в детстве они казались нам странными, а сейчас, сталкиваясь с этим чудом кинопроизводства, закрадывается вопрос «Как досмотреть и не сойти с ума?».

Что такое Болливуд?

Болливуд — название киноиндустрии в индийском городе Мумбаи (старое название города — Бомбей). Методом нехитрой и прямолинейной комбинации: Бомбей + Голливуд, появилось название Болливуд. Термин был введен в обиход журналистами в 1970-х годах. В то время как многие из нас считают Болливуд забавной карикатурой на Голливуд, многие индийцы называют его просто мини-версией Голливуда. Стоит отметить, что приставка «мини» уместна лишь в обозначении масштабов индийской киноиндустрии, а вот годовое количество болливудских фильмов значительно превышает количество голливудских.

Все ли индийские фильмы произведены в Болливуде?

Нет. Различные индийские киноиндустрии привязаны к языку и территории, на которой находятся. Помимо Болливуда (язык хинди), в Индии существует целое семейство киноиндустрий. Оно включает Kollywood (тамилоязычная киноиндустрия), Tollywood (язык телугу). В то время как Болливуд выпускает коммерческие фильмы, в Индии также существует развитая тенденция производства альтернативного независимого кино.

Все ли болливудские фильмы музыкальные?

Большая часть болливудской кинопродукции держится на музыкальных сценах. В последнем поколении индийских фильмов они встречаются значительно реже, чем в былые времена. Стоит отметить, что болливудские фильмы нельзя сравнить с мюзиклами в привычном для нас понимании. Голливудские мюзиклы больше наполнены реализмом, хотя сам по себе мюзикл не может быть таковым (никто ведь в жизни не начинает петь и танцевать в трагические моменты). Однако в американских фильмах музыкальные сцены более уместны по смыслу. В Болливуде же реализма не особо придерживаются, а создатели фильмов говорят, что таким искусственным образом создают условия для наилучшего выражения эмоций героев на экране.

Актеры сами исполняют все песни?

Это происходит крайне редко. Практически все песни в фильмах исполняют знаменитые в Индии певцы и певицы. Музыкальная сфера и сфера кино неразлучны. Почти все музыкальное поп-пространство состоит из саундтреков к топовым фильмам.



Много актеров — фамилия одна?

Професия «по наследству» — крайне частое явление в Болливуде. Представители актерского состава и режиссеры часто связаны семейными узами, а поколение «отцов» в киноиндустрии сменяется их детьми и внуками. Именно поэтому так часто можно встретить одинаковые фамилии разных актеров Болливуда. Однако встречаются среди них и обычные однофамильцы, как и у нас.

Есть ли секс в болливудском кино?

Его отсутствие объясняют двумя причинами: социальными и художественными. Прямолинейное проявление чувств на экране в Индии порицается, под запрет попадает даже обычный невинный поцелуй. Интересно то, что индийские кинематографисты узрели в этом свою изюминку. На экране секса может и не быть, но многие сцены (по их мнению) чрезмерно сексуальны. Возможно, из-за отсутствия секса в болливудских фильмах так особенно чувствуется эмоциональное напряжение в каждой картине. По словам кинокритика Роджера Эберта, 60-секундные объятия и поцелуи на экране выглядят менее эротично, чем 60-секундный многообещающий намек на них. Иногда в Болливуде используют музыкальные сцены в качестве замены секса, изображающие его не так явно и откровенно, как принято в Голливуде.

Почему фильмы Болливуда такие длинные?

Индийцы вообще любят долгие развлечения. По сравнению с 4-5-дневной индийской свадьбой, трехчасовая кинолента — это мелочь. Более того, индийцы любят коротать целый вечер «по одному билету». Но самая главная причина в том, что создатели фильмов здесь уверены, что чем дольше длится кино, тем больше оно затягивает и завораживает зрителя. В последнее время щедевры болливудской киноиндустрии становятся все короче.

Cнимаются ли болливудские звезды в Голливуде?

Айшвария Рай — первая звезда индийского кино, перекочевавшая на Запад. Она появилась на экране в «The Mistress of Spices» (2005), после чего получила славу в Америке и даже участвовала в легендарном шоу Опры Уинфри. Два актера из Болливуда также снимались в картине «Миллионер из трущоб»: Анил Капур запомнился зрителю в роли скользкого и высокомерного телеведущего, а Ирфан Хан — ролью полицейского.

Снимаются ли голливудские звезды в Болливуде?

Сильвестр Сталлоне в фильме «Невероятная любовь»

Сильвестр Сталлоне и Дениз Ричардс были замечены в болливудской картине «Невероятная любовь» (2009 г). Бен Кингсли также прославился в роли борца за независимость в болливудской киноленте «Ганди» (1982). Западные музыкальные исполнители также отличились в Болливуде. Знаменитый рэпер Snoop Dogg записал основной трек для «Singh is Kinng» в 2008 году, и сногсшибательная сердцеедка Кайли Миноуг исполняет саундтрек к фильму «Blue» (2009 год).

Смотрит ли все это хоть кто-нибудь, помимо индийцев?

Да! Болливуд уже давно завоевал фанатов-зрителей из разных уголков мира. По количеству поклонников лидируют Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Ближний Восток и Африка. Болливудское кино почитают автралийцы, англичане, бразильцы. Болливудские фильмы пользуются популярностью у зрителей из Канады, особенно в Торонто, пишет HSL.guru.

Да, мы часто посмеиваемся над индийскими фильмами. Мы привыкли смотреть кино, близкое нам по духу, отражающее наши культурные ценности, традиции. Болливуд отражает ценности другой культуры, да еще и с помощью непривычных нам художественных приемов, так почему бы не принять индийские фильмы как данность и перестать удивляться?



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