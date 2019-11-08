Боня обьяснила, как Собчак из зависти организовала ее травлю



Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня объяснила, почему телеведущая Ксения Собчак организовала травлю против нее. По мнению светской львицы, журналистка завидует привлекательным женщинам.

Как сообщают «Дни.ру», Боня заявила, что у Собчак «аллергия на красивых женщин». Это стало причиной организованной против нее кампании: телеведущая якобы заказывала в СМИ материалы, порочащие Боню.

По словам экс-участницы шоу «Дом-2», хакеры взломали WhatsApp Ксении и опубликовали ее переписки. Благодаря этому Виктория выяснила, что именно журналистка организовала ее травлю.

«Там был такой замес, замут, потому что была жуткая зависть. Я поехала жить в Монако, у меня молодой муж, красивый, принц практически. Тут я выхожу на Канский фестиваль, показы, везде меня приглашают. И надо все это перевернуть: то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, якобы у меня не приглашали и не пускали, и тому подобное. Потом выяснилось, что это были заказы от Ксении Анатольевны, чтобы меня там поливали грязью», — заявила Боня.

Собчак она назвала «низменным, подлым человеком» с низким уровнем саморазвитием.

Отметим, Боня уже не в первый раз заявляет об «аллергии» Собчак на красивых женщин. В феврале Ксения уличила Викторию во лжи после того, как та показала роскошный номер в тайском отеле у себя в соцсетях. По мнению Бони, как сообщала «Газета.ру», Собчак обратила на это внимание из зависти.

Ранее СМИ сообщали, что Боня опозорилась на Каннском фестивале. По словам инсайдеров, девушка поела с каждого стола, а затем стала просить известных мужчин сфотографироваться с ней. Так, Боня заполучила снимок с Леонардо Ди Каприо, а Бред Питт в фотографии ей отказал. Как сообщают очевидцы, казалось, что телеведущая постоянно ищет очередную жертву.



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