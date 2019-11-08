Муж Заворотнюк взялся за дополнительную работу для спасения жены



Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев взял несколько новых проектов, чтобы заработать средства на спасение жены от страшной болезни. Об этом рассказали знакомые фигуриста.

Совсем недавно Чернышев впервые появился на публике после слухов о состоянии супруги. Фигурист выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», его встречали оглушительными овациями. Фанаты не верили, что муж Заворотнюк в такой тяжелой для семьи ситуации вообще сможет выйти на лед.

«Конечно, все мысли Петра сейчас только об одном (…) ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены, и это очевидно», — объяснила коллега фигуриста по шоу «Аленький цветочек».

Его знакомые рассказали, что фигурист решил взяться за дополнительную работу. Он согласился принять участие в другом новогоднем шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», а также еще в нескольких проектах. Друзья Чернышева отметили, что «он никогда не носил розовых очков».

«Все ради заработка. 100 тысяч рублей в день стоит только пребывание Анастасии в палате, а сколько еще у семьи сейчас расходов – страшно сказать», — констатировали в окружении фигуриста.

Напомним, роман Чернышева и Заворотнюк начался в сентябре 2008 года. До этого артистка несколько раз была замужем. В октябре прошлого года у пары родилась дочь Мила.

Сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк появились в прессе в начале осени. Артистка, как заметили фанаты, перестала появляться на публике. Журналисты предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла возникнуть. Однако, как передает телеканал «360», точный диагноз еще не назван.

Официально родные артистки не комментируют ее состояние, отмечает «Ридус». Семья Заворотнюк в социальной сети Instagram публикует опровержения сплетен, пишет НСН.



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