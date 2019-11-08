Игоря Верника срочно госпитализировали из МХТ имени Чехова

08.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Игоря Верника срочно госпитализировали из МХТ имени ЧеховаПричиной госпитализации 56-летнего артиста в Боткинскую больницу стала острая боль в спине.

Известного российского актёра Игоря Верника госпитализировали из МХТ имени Чехова прямо с репетиции спектакля. Как стало известно Лайфу, артиста сразил приступ остеохондроза. Боль оказалась настолько острой, что пришлось вызвать скорую.

Врачи доставили 56-летнего артиста в Боткинскую больницу. Он находится в "звёздной" палате, где совсем недавно лежала телеведущая Елена Малышева. Напомним, что она попала к медиками с гипертоническим кризом в конце октября.

Игорь Верник — актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Известен по фильмам "Мастер и Маргарита"(1994), "На углу у Патриарших"(1995), "Время жестоких" (2004) и по многим другим киноработам, играл в сериалах "Кухня" и "Жуки". На сцене МХТ им. Чехова играет с 1986 года.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Игоря Верника срочно госпитализировали из МХТ имени Чехова"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,250