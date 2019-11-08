Игоря Верника срочно госпитализировали из МХТ имени Чехова

Причиной госпитализации 56-летнего артиста в Боткинскую больницу стала острая боль в спине.

Известного российского актёра Игоря Верника госпитализировали из МХТ имени Чехова прямо с репетиции спектакля. Как стало известно Лайфу, артиста сразил приступ остеохондроза. Боль оказалась настолько острой, что пришлось вызвать скорую.

Врачи доставили 56-летнего артиста в Боткинскую больницу. Он находится в "звёздной" палате, где совсем недавно лежала телеведущая Елена Малышева. Напомним, что она попала к медиками с гипертоническим кризом в конце октября.

Игорь Верник — актёр театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий. Известен по фильмам "Мастер и Маргарита"(1994), "На углу у Патриарших"(1995), "Время жестоких" (2004) и по многим другим киноработам, играл в сериалах "Кухня" и "Жуки". На сцене МХТ им. Чехова играет с 1986 года.



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