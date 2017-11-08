В Сети спорят, кто является отцом младших детей Пугачевой

В который раз пользователи Сети начинают спор о том, кто является отцом младших детей Пугачевой.

В 2016 году в эфире программы «Секрет на миллион» бывший фаворит Пугачевой Сергей Челобанов сделал громкое заявление. «Мы с Аллой Пугачевой встречались тайно, потому что на момент наших отношений были оба в браках. Аллочка хотела от меня ребенка, но естественным способом зачать у нас не получалось. Тогда мы обратились в одну из клиник Израиля и сдали свои биоматериалы», — рассказал тогда Челобанов и больше к этой теме не возвращался. В Сети сразу появилась информация, что младшие дети Примадонны были рождения от Челобанова. Однако позже страсти улеглись, поклонники Аллы Пугачевой сошлись во мнении, что Гарри и Лиза очень похожи на Галкина.

Недавно Сергей стал героем программы «Звезды сошлись» и вновь подогрел слухи о своем отцовстве детей Аллы Пугачевой. Бывший фаворит проживает в Саратовской области, у него родился наследник. Появление малыша на свет изменило жизнь Сергея, он старается как можно больше времени проводить с сыном.

После появления Челобанова в эфире поклонники снова стали говорить о том, что мужчина может быть отцом Лизы и Гарри. Максим Галкин никак информацию не комментирует, он души не чает в малышах и постоянно балует их.

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