Младший сын Валерии раскрыл тайны своего личного успеха

Юный возраст не помешал сыну Валерии - Арсению Шульгину - уже сейчас быть успешным, причем, как в карьере, так и в делах амурных. Он владеет двумя солидными заведениями в Москве, и уже более двух лет живет с моделью старше себя на четыре года. Более того, он продолжает учиться и развиваться.

18-летний сын певицы Валерии и композитора Александра Шульгина считается одним из завидных женихов столицы. Причины просты: он привлекателен, талантлив и самодостаточен. Уже в возрасте шестнадцати лет он покинул родительский дом и съехался с Анной Шеридан. Формальный брак пара не заключала, но чувства прошли проверку временем и ссорами. Со своим отцом Арсений не общается. Тот развелся с Валерией в 2002-ом году, развод был тяжелым, однако Арсению было всего четыре, и он плохо запомнил этот период. Через два года Валерия вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина, которого Шульгин-младший зовет «Йосей». «Мне кажется, процесс воспитания уже закончился», — считает Арсений, «Но если мне нужен какой-либо совет, конечно же, я советуюсь и с ним, и со всей семьей».

Хотя его родители, сестра и отчим занимаются музыкой, Арсений предпочел творческой карьере ресторанный бизнес. В 17 лет он с более опытными друзьями открыл на Лубянке кафе-кальянную «Beaumonde Lounge». «Все получилось случайно, с родителями я свои дела не обсуждал. Просто подвернулся случай, поэтому я и решил этим заняться», — заявляет молодой ресторатор. Мама по достоинству оценила труды сына уже после первого же посещения его заведения. «Да и вообще у меня такой склад характера, что я все и всегда делаю по-своему, поэтому чему-то меня учить всегда было сложно. А что касается моей старшей сестры, то сейчас скорее даже я играю роль ее наставника, чем наоборот», — смеется Шульгин.

Вдобавок к кафе он недавно открыл ресторан «Nebo Lounge» на территории «Москва-сити». Его основной аудиторией являются состоятельные люди, члены фитнес-клуба Nebo Wellness. Как говорит сам Арсений, ресторанный бизнес — это еще не все. Гораздо больше он интересуется электронной коммерцией и онлайн-торговлей. От музыки юный бизнесмен тоже не отказался, он играет на фортепиано и даже дает концерты. Более того, помимо основной учебы в РЭУ им. Плеханова на втором курсе факультета финансов и кредита, он в данный момент заканчивает музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

О своих отношениях с семьей в целом и с Анной Шеридан в частности Арсений решительно заявляет: «Идеальная женщина — это та, что со мной рядом, а идеальная семья — это когда все счастливы, и здоровы. Это и есть мой самый главный критерий», — пишет peopletalk.ru.

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