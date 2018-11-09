Беременная жена Диброва перенесла срочную операцию

09.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Беременная жена Диброва перенесла срочную операциюПо словам девушки, ей удалили зубы, чтобы избавиться от кисты.

Только недавно стало известно о беременности 29-летней жены Дмитрия Диброва, как вдруг девушку срочно прооперировали. Дело в том, что врачи нашли в десне Полины кисты, из-за которых ей посоветовали удалить зубы. Об этом девушка рассказала в "Инстаграме", написав, что в этот момент почувствовала точку невозврата.

    "Знаете, иногда слёзы сложно контролировать, страх и боль творят невероятные чудеса. Именно в этот момент важно оказаться рядом с надёжными людьми. Когда мне объявили, что в десне кисты и надо удалять зубы, охватила паника"

Впрочем, операция прошла успешно, сейчас будущая мама восстанавливается в Тульской области в компании семьи и близких людей.

    "Некоторые убеждали в правильности удаления, а некоторые тешили надеждой об успешной резекции верхушек корней. Процент возникновения новых кист 60 на 40... Но есть же шанс! И я решилась"

Полина и Дмитрий поженились в 2009 году, вместе супруги воспитывают троих общих детей. Сейчас жена ведущего вынашивает четвёртого ребёнка, пол которого пока не известен.

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