Егор Крид поздравил экс-возлюбленную Нюшу с рождением дочери. Видео

Музыкант поздравил бывшую возлюбленную со сцены во время своего концерта.

6 ноября певица Нюша и ее супруг впервые стали родителями: в одной из клиник Майами на свет появилась дочь пары. О счастливом и долгожданном событии артистка сообщила посредством личного микроблога. «Наш ангелочек #лапочкадочка», — написала она, опубликовав снимок крошечной детской головки. Как выяснилось позднее, на родах присутствовал Игорь Сивов и увиденное поразило мужчину. «После этого я уверен еще больше в одном: женщины — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах», — написал он, пообещав больше никогда не ворчать на любимую жену.

С пополнением в семье Нюшу поздравили многочисленные друзья и коллеги. Не остался в стороне и Егор Крид, бывший возлюбленный Шурочкиной. Исполнитель затронул тему материнства певицы на своем недавнем концерте. «Прекрасный момент. Сегодня у певицы Нюши родился ребенок. Поэтому я предлагаю сейчас всем залом громко поаплодировать», — призвал Егор и выразил надежду, что новоиспеченная мама увидит его обращение.

Напомним, артисты встречались, когда Крид еще не был знаменит. До свадьбы дело не дошло: Егор уверял, что их отношения с прекрасной Нюшей косвенно разрушил ее отец, сама же певица объясняла разрыв молодостью исполнителя и его неготовностью к серьезным романам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Егор поздравил Нюшу❤️ #егоркрид #мненравится #потрачу #зажигалки #малотакмало #Ek #ekteam #egorkreed #немогу #чтоскажетмама #кридоманы #чтоонизнают #этомое #холостяк #алло #необманывай #стой #вневремени #кридоманоднаждыкридоманнавсегда #берегу #тишина #засыпаймалыш #самаясамая #еслитыменянелюбишь #слеза #холостяк #миллионалыхроз #нюша Публикация от EKteam (@kreedteam_s) 7 Ноя 2018 в 4:31 PST

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