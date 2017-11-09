Дочь Людмилы Гурченко скончалась перед встречей с братом в передаче Андрея Малахова

09.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Дочь Людмилы Гурченко скончалась перед встречей с братом в передаче Андрея Малахова В программе Андрея Малахова должна была состояться встреча единственной дочери Людмилы Гурченко с родным братом, которого она никогда не видела, но женщина умерла накануне эфира.

На 59-году дочь знаменитой актрисы ушла из жизни. Причины смерти пока неизвестны, сообщает "СтарХит". Однако сама программа все-таки выйдет в эфир. Правда, теперь уже без Марии Королевой, которая знала о существовании родного брата, но никогда с ним не встречалась до записи части этой программы.

Мария жила в Москве, ее брат, которому сейчас 44 года, — в Тбилиси. Их отец в прошлом — известный актер Борис Андроникашвили.

Только через 6 лет после смерти их матери Людмилы Гурченко брат с сестра договорились о встрече, но тут вмешалась судьба.

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