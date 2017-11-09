7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем

09.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Развод и разрыв отношений для многих становятся неприятным и тяжелым периодом жизни. Но только не для этих звездных красавиц. Некоторым девушкам расставание не только пошло на пользу, они после этого добились, по-настоящему, большого успеха.

WuzzUp представляет вашему вниманию 7 бывших звездных жен, для которых развод стал началом новой жизни.

Юлия Барановская, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина
7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем 
Их отношения начались еще задолго до популярности Андрея. После 10 лет совместной жизни футболист бросил беременную жену и 2 своих детей. Женщина, полностью посвятившая себя мужу и детям, оказалась в безвыходной ситуации: без денег на руках, без карьеры. Но Юля оказалась сильнее, чем она сама думала. Вначале ей было очень тяжело смириться с таким страшным предательством, и только церковная служба помогала ей прийти в себя. Поскольку во время беременности нельзя принимать успокоительные и антидепрессанты, она с трудом перенесла этот период. Но вскоре она все же смогла собраться силами. Вместо того, чтобы жаловаться на свою непростую судьбу и рыдать в подушку, девушка начала активно заниматься своей карьерой, чтобы прокормить себя и детей. Надо сказать, что у нее это весьма успешно получается. Юлия приняла участие в проекте «Холостяк» в качестве консультанта, была телеведущей в программе «Перезагрузка» и соведущей в программе «Мужское/женское». Также, она выпустила книгу «Все к лучшему». «Основная идея книжки: счастье – это внутреннее состояние человека, которое не зависит от места, где ты живешь, и от достатка, – сказала Юлия в одном из интервью. – Я точно это знаю, потому что у меня в жизни было несколько периодов, когда ситуации казались безвыходными, а все обернулось к лучшему».

Катя Гордон, бывшая жена телеведущего Александра Гордона
7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем 
После развода с Александром, Катя занялась собой. Девушка начала восхождение по карьерной лестнице с работы телеведущей на радиостанциях. Особое внимание она привлекала к себе после скандала в прямом эфире радио «Маяк» с Ксенией Собчак. Катя также была телеведущей, в том числе, на первом канале («Городские пижоны»). Помимо работы в шоу-бизнесе, Катя открыла юридическую фирму, которая специализируется на решении юридических и психологических проблем. Особую «нелюбовь» девушки заслуживает программа «Битва экстрасенсов» и она готова бесплатно помочь любому, кто оказался жертвой мошенничества со стороны экстрасенсов. Также, Катя заявила, что заплатит миллион рублей любому экстрасенсу, который в её присутствии с первой попытки повторит любой из трюков, показанных в телепрограмме.

Валерия Кристовская, бывшая жена лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского
7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем 
После 17 лет брака  Валерий ушел от жены, матери 4 детей, причем сообщил он ей это оригинально: «Понимаешь, я просто хочу быть счастливым. С другой. Она тебе понравится! Она така-а-ая красивая!». По словам Валерии ей очень тяжело было принять факт такого предательства. Но в какой-то момент она решила взглянуть на это, как на начало новой жизни. Первое, что она сделала — поменяла свой гардероб. За все время жизни с мужем она носила только брюки, сейчас же она наполнила гардероб платьями и юбками. Также Валерия запретила себе думать о том, как бывший муж счастлив без нее. У нее сейчас все складывается отлично: она вышла замуж, пишет заметки для популярного журнала Elle и планирует выпустить свою линию украшений.

Анна Грачевская, бывшая жена основателя «Ералаша» Бориса Грачевского
7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем 
Анна ушла от известного кинорежиссера с маленьким ребенком на руках, прожив с ним 4 года. Основной причиной развода стало неприятие Борисом стремлений в творческом развитии девушки. Он не хотел и не видел в ее лице успешную женщину. А сама Анна хотела, чтобы ее дочка одинаково гордилась и папой, и мамой. Так пара, не найдя компромиссов, пришла к разводу. После Анна всецело посвятила себя карьере, которая складывается вполне успешно. Сейчас она ведет музыкальную программу на канале Russian Musicbox и различные светские мероприятия.

Айза Долматова, бывшая жена рэпера Гуфа
7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем 
Айза рассталась со своим мужем после 9 лет совместной жизни. Причиной развода, по словам девушки, стала его известность и разгульный образ жизни. Она призналась, что Гуф всегда хотел иметь как можно больше женщин. И сейчас, после развода, он не стесняется отправлять своей бывшей жене откровенные фото с другими девушками. Находясь еще в браке с репером, она Айза неоднократно прощала ему измены, но ее терпению пришел конец, и в итоге она ушла от мужа. В разводе девушка видит больше плюсов, чем минусов. По ее словам, сейчас, когда она свободный человек, у нее появилось больше времени для самореализации. Айза всегда увлекалась дизайном, умеет хорошо рисовать и шить. Девушка выпустила свою линию одежды Chic by Aiza и останавливаться на достигнутом явно не собирается.

Екатерина Архарова, бывшая жена актера Марата Башарова
7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем 
Эта история, казалось бы, красивой любви была на слуху у многих. Но через несколько месяцев после бракосочетания страну потрясла новость о жестоком избиении Маратом своей жены, вследствие чего она в тяжелом состоянии попала в больницу. Но, как говорится, «нет худа без добра»… и в этой печальной истории тоже. После такого громкого скандала девушка стала известна на всю страну и активно развивается как в творческом плане, так и в личном. Екатерина снимается в кино, принимает участие в различных проектах. «Я только сейчас поняла, что такое счастье, – призналась Екатерина Архарова в одном из интервью. – Это, прежде всего, быть в гармонии с собой, это когда ты Бога больше благодаришь, нежели что-то у него просишь. Сейчас у меня период полной релаксации и внутренней гармонии, поэтому я себя чувствую великолепно».


Юлия Харламова, бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова
7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем 
Когда-то молодая перспективная девушка бросила свою работу ради мужа. Семь лет они прожили вместе счастливо. Но в какой-то момент Юлия начала подозревать Гарика в измене. Ее подозрения подтвердились, разлучницей оказалась Кристина Асмус. А ведь когда-то, пережив подобное предательство со стороны своей девушки, Гарик клялся, что не способен кому-то причинить такую же боль… После развода Юле не на кого было рассчитывать, и она активно начала пробивать себе дорогу к лучшей жизни. Она пробовала себя в разных направлениях и, наконец, основала компанию по продаже продуктов из женьшеня. «Я счастлива уже потому, что могу просто идти по улице, радоваться погоде и наслаждаться жизнью. Мне потребовался год, чтобы оправиться от развода», — рассказала Юлия.

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