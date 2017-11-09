7 бывших жен, карьера которых пошла вверх после развода с знаменитым мужем 

Развод и разрыв отношений для многих становятся неприятным и тяжелым периодом жизни. Но только не для этих звездных красавиц. Некоторым девушкам расставание не только пошло на пользу, они после этого добились, по-настоящему, большого успеха.

WuzzUp представляет вашему вниманию 7 бывших звездных жен, для которых развод стал началом новой жизни.

Юлия Барановская, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина



Их отношения начались еще задолго до популярности Андрея. После 10 лет совместной жизни футболист бросил беременную жену и 2 своих детей. Женщина, полностью посвятившая себя мужу и детям, оказалась в безвыходной ситуации: без денег на руках, без карьеры. Но Юля оказалась сильнее, чем она сама думала. Вначале ей было очень тяжело смириться с таким страшным предательством, и только церковная служба помогала ей прийти в себя. Поскольку во время беременности нельзя принимать успокоительные и антидепрессанты, она с трудом перенесла этот период. Но вскоре она все же смогла собраться силами. Вместо того, чтобы жаловаться на свою непростую судьбу и рыдать в подушку, девушка начала активно заниматься своей карьерой, чтобы прокормить себя и детей. Надо сказать, что у нее это весьма успешно получается. Юлия приняла участие в проекте «Холостяк» в качестве консультанта, была телеведущей в программе «Перезагрузка» и соведущей в программе «Мужское/женское». Также, она выпустила книгу «Все к лучшему». «Основная идея книжки: счастье – это внутреннее состояние человека, которое не зависит от места, где ты живешь, и от достатка, – сказала Юлия в одном из интервью. – Я точно это знаю, потому что у меня в жизни было несколько периодов, когда ситуации казались безвыходными, а все обернулось к лучшему».

Катя Гордон, бывшая жена телеведущего Александра Гордона



После развода с Александром, Катя занялась собой. Девушка начала восхождение по карьерной лестнице с работы телеведущей на радиостанциях. Особое внимание она привлекала к себе после скандала в прямом эфире радио «Маяк» с Ксенией Собчак. Катя также была телеведущей, в том числе, на первом канале («Городские пижоны»). Помимо работы в шоу-бизнесе, Катя открыла юридическую фирму, которая специализируется на решении юридических и психологических проблем. Особую «нелюбовь» девушки заслуживает программа «Битва экстрасенсов» и она готова бесплатно помочь любому, кто оказался жертвой мошенничества со стороны экстрасенсов. Также, Катя заявила, что заплатит миллион рублей любому экстрасенсу, который в её присутствии с первой попытки повторит любой из трюков, показанных в телепрограмме.

Валерия Кристовская, бывшая жена лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского



После 17 лет брака Валерий ушел от жены, матери 4 детей, причем сообщил он ей это оригинально: «Понимаешь, я просто хочу быть счастливым. С другой. Она тебе понравится! Она така-а-ая красивая!». По словам Валерии ей очень тяжело было принять факт такого предательства. Но в какой-то момент она решила взглянуть на это, как на начало новой жизни. Первое, что она сделала — поменяла свой гардероб. За все время жизни с мужем она носила только брюки, сейчас же она наполнила гардероб платьями и юбками. Также Валерия запретила себе думать о том, как бывший муж счастлив без нее. У нее сейчас все складывается отлично: она вышла замуж, пишет заметки для популярного журнала Elle и планирует выпустить свою линию украшений.

Анна Грачевская, бывшая жена основателя «Ералаша» Бориса Грачевского



Анна ушла от известного кинорежиссера с маленьким ребенком на руках, прожив с ним 4 года. Основной причиной развода стало неприятие Борисом стремлений в творческом развитии девушки. Он не хотел и не видел в ее лице успешную женщину. А сама Анна хотела, чтобы ее дочка одинаково гордилась и папой, и мамой. Так пара, не найдя компромиссов, пришла к разводу. После Анна всецело посвятила себя карьере, которая складывается вполне успешно. Сейчас она ведет музыкальную программу на канале Russian Musicbox и различные светские мероприятия.

Айза Долматова, бывшая жена рэпера Гуфа



Айза рассталась со своим мужем после 9 лет совместной жизни. Причиной развода, по словам девушки, стала его известность и разгульный образ жизни. Она призналась, что Гуф всегда хотел иметь как можно больше женщин. И сейчас, после развода, он не стесняется отправлять своей бывшей жене откровенные фото с другими девушками. Находясь еще в браке с репером, она Айза неоднократно прощала ему измены, но ее терпению пришел конец, и в итоге она ушла от мужа. В разводе девушка видит больше плюсов, чем минусов. По ее словам, сейчас, когда она свободный человек, у нее появилось больше времени для самореализации. Айза всегда увлекалась дизайном, умеет хорошо рисовать и шить. Девушка выпустила свою линию одежды Chic by Aiza и останавливаться на достигнутом явно не собирается.

Екатерина Архарова, бывшая жена актера Марата Башарова



Эта история, казалось бы, красивой любви была на слуху у многих. Но через несколько месяцев после бракосочетания страну потрясла новость о жестоком избиении Маратом своей жены, вследствие чего она в тяжелом состоянии попала в больницу. Но, как говорится, «нет худа без добра»… и в этой печальной истории тоже. После такого громкого скандала девушка стала известна на всю страну и активно развивается как в творческом плане, так и в личном. Екатерина снимается в кино, принимает участие в различных проектах. «Я только сейчас поняла, что такое счастье, – призналась Екатерина Архарова в одном из интервью. – Это, прежде всего, быть в гармонии с собой, это когда ты Бога больше благодаришь, нежели что-то у него просишь. Сейчас у меня период полной релаксации и внутренней гармонии, поэтому я себя чувствую великолепно».



Юлия Харламова, бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова



Когда-то молодая перспективная девушка бросила свою работу ради мужа. Семь лет они прожили вместе счастливо. Но в какой-то момент Юлия начала подозревать Гарика в измене. Ее подозрения подтвердились, разлучницей оказалась Кристина Асмус. А ведь когда-то, пережив подобное предательство со стороны своей девушки, Гарик клялся, что не способен кому-то причинить такую же боль… После развода Юле не на кого было рассчитывать, и она активно начала пробивать себе дорогу к лучшей жизни. Она пробовала себя в разных направлениях и, наконец, основала компанию по продаже продуктов из женьшеня. «Я счастлива уже потому, что могу просто идти по улице, радоваться погоде и наслаждаться жизнью. Мне потребовался год, чтобы оправиться от развода», — рассказала Юлия.

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