Сергей Безруков вышел в свет со своими внебрачными детьми. Фото

Ледовое шоу "Ромео и Джульетта" в постановке Ильи Авербуха 6 ноября посетили многие знаменитости. Представление посетил и актер Сергей Безруков с супругой Анной Матисон и старшими детьми.

В феврале прошлого года Сергей Безруков, который крайне редко говорит о личной жизни, рассказал, что у него есть внебрачные дети. Выяснилось, что певица Кристина Смирнова родила ему сына Ивана и дочь Александру.

«Я своих детей никогда не оставлю — они все мои. Но рассказывать, распространяться о личном — значит, вредить детям. Не мне — им. Надо оберегать, поэтому я стараюсь быть закрытым в личном плане для прессы: кто-то на этом зарабатывает деньги. Про меня говорят: вот он со всеми ссорится. Неправда, я просто отстаиваю право на свою личную жизнь», — рассказывал артист журналистам «Московского комсомольца».

6 ноября Безруков впервые вывел дочь Александру и сына Ивана в свет. Вместе с детьми и супругой Анной Матисон он посетил финальное шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Памятной фотографией в социальных сетях поделился фигурист Алексей Ягудин, сопроводив кадр своими впечатлениями об увиденном. «Сергей и Анна, спасибо, что пришли, оценили и дали рекомендации», — поблагодарил спортсмен.

Напомним, 4 июля прошлого года у Безрукова родилась дочь Мария. Сергей стал брать дочь с собой на съемки, когда ей было всего три месяца, и даже совершал с ней путешествие в Германию. Как и отец, девочка растет «настоящим киношным ребенком». И разве может быть иначе, когда твой папа актер, а мама режиссер.

Все проекты @averbukhofficial давно уже превратились из ледовых шоу в драматические спектакли/мюзиклы на льду! Поэтому нам очень важно мнения тех, кто живет театральным искусством, настоящих профессионалов, кем вы и являетесь! 🎭 @s_bezrukov, Анна, спасибо, что пришли, оценили и дали рекомендации! #театр #лед #ледовыймюзикл #безруков #матисон #авербух #тотьмянина #ягудин Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Ноя 1 2017 в 12:51 PDT

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