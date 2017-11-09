Звезда 90-ых Влад Сташевский рассказал о жизни после славы

В беседе с журналистами певец рассказал, что сцена уже давно для него осталась в прошлом. Несмотря на то что артистическая карьера была для него делом прибыльным, сейчас он больше не испытывает интереса к этому.

В свое время у Влада Сташевского были миллионы поклонниц, а его песни звучали чуть ли не из каждого утюга, но прошли годы, а вместе с ними улетучилась и былая популярность. Сегодня Сташевский практически не выходит на сцену. По словам звезды 90-х, прибыль ему приносит бизнес, но не музыкальный, а связанный с переработкой жидких химических веществ.

«У меня есть и бизнес: уже 15 лет существует компания, которая занимается утилизацией жидких химических веществ. Конечно, это совсем другие доходы, чем были у меня в бытность мою артистом», — рассказал Сташевский. Развеял артист и слухи о конфликте с продюсером Юрием Айзеншписом, из-за скандала с которым карьера Влада якобы пошла на спад.

«Конфликта, как писала пресса, у нас не было. Скажу вам больше: моя мама продолжала работать бухгалтером у Айзеншписа и вела все финансовые дела у его новой группы «Динамит», — уверяет Сташевский.

Что касается личной жизни, уже 15 лет звезда 90-х счастливо женат на, по его словам, самой лучшей женщине на свете, с которой вместе воспитывает сына. Также у Сташевского есть сын Даниил от первого брака с Ольгой Панченко. Со старшим ребенком он прекрасно общается, несмотря на расставание с матерью мальчика.

«Сегодня я снова обрел семью – женат на самой лучшей женщине на свете, которая подарила мне замечательного сына. Уже 15-й год я в браке, а сыну идет десятый. Старшему же сыну в апреле – 20 лет, мы иногда общаемся. И мне нравится то, что из него получилось», — признался певец в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

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