Стас Михайлов подал иск против Александра Реввы в Европейский суд

Музыкант считает, что пародии в фильме "Дублер" ударили по его достоинству и запятнали репутацию.

Певец Стас Михайлов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за пародии Александра Реввы в фильме "Дублёр". Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

— Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов, — написал он.

По словам юриста, исполнитель обжалует отказ российских судов защитить его права на образ, который в фильме "Дублёр" спародировал актёр Александр Ревва. Уточняется, что изображение Михайлова в данной киноленте запятнало его достоинство и личную деловую репутацию.

Также в жалобе заявляется, что российские суды ознакомились лишь с трейлером фильма, а смотреть картину целиком отказались.

Ранее сообщалось, что в 2013 году жалобу Михайлова отклонил Останкинский суд Москвы. Певец пытался отсудить у создателей фильма 10 миллионов рублей.

Напомним, одним из персонажей комедии "Дублёр" является Михаил Стасов (Александр Ревва) — популярный певец, который конкурирует с главным героем фильма за звание "Человек года". По словам авторов ленты, все совпадения с реальными событиями и персонажами являются случайными.

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