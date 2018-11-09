Супруга Елены Малышевой сбил автобус



Сейчас 59-летний Игорь Малышев пребывает под пристальным наблюдением врачей. Позавчера супруга известной телеведущей сбил автобус. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Мужа телеведущей Елены Малышевой сбил автобус. Инцидент произошел шестого ноября. По предварительным данным, у Игоря Малышева диагностировали сотрясение мозга и ушибы. В настоящий момент Малышев находится под наблюдением врачей. Что касается ДТП, то в этом вопросе разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Пока Малышева никак не комментирует произошедшее. Известно, что сейчас она находится на съемках. Напомним, Игорь Малышев, как и его известная супруга, посвятил свою жизнь медицине. Игорь Юрьевич является профессором Московского государственного медико-стоматологического университета.

Чета Малышевых живет в гармонии много лет. Они ни разу не дали повода усомниться в искренности их отношений друг к другу. Елена и Игорь воспитали двоих сыновей: Юрия и Василия. Старший Юрий пошел по стопам родителей — выбрал профессию врача, кроме того, работает вместе с мамой на телевидении.

Известно, что он также является креативным продюсером передачи «Жить здорово!». Четыре года назад Юрий женился, а в начале 2015-го он и его супруга Карина впервые стали родителями мальчика, которого, по всей видимости, назвали в честь дедушки — Игорем.

К слову, недавно Елена Малышева заметно похудела и кардинально сменила имидж. Впервые за долгие годы телеведущая стала носить брюки. «Похудев на 10 кг, я снова стала одеваться и наслаждаться переменами, которые со мной произошли. В мою жизнь снова вернулся каблук. И более того, мне стало нравиться мерить и носить то, что, как я думала, совсем не для меня. Мне так понравилась современная мода! Особенно юбки-брюки. Это просто мой компромисс с судьбой — и юбка, и брюки вместе», — делилась она с поклонниками.



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