Пенсионеры получат две пенсии в декабре 2018 года

По той причине, что декабрь является заключительным месяцем в году, а после него наступают праздничные дни, связанные с Новым годом и Рождеством, пенсионеры оказываются в выигрышном положении. Ведь в последнем месяце года они смогут рассчитывать на две пенсии.

В Пенсионном фонде России рассказали, что в декабре 2018 года пенсионеры получат пенсии за январь. Раньше срока пенсионную выплату перечислят только тем пенсионерам, выплаты пенсий которых приходятся на первые числа месяца. Дело в том, что первая неделя января будет праздничной, поэтому пенсию доставят или переведут на счет раньше, нежели обычно.

В Пенсионном фонде уточнили, что точный график доставки пенсий, который будет скорректирован из-за праздничных дней, будет представлен в середине декабря.

"Многое в этом вопросе зависит от доставочных организаций, с которыми отделения Пенсионного фонда будут согласовывать графики выплаты пенсий в предпраздничные дни", - уточнили в ПФР.

Подобная практика не является уникальной, потому что ранее уже осуществлялись выплаты двух пенсий в декабре месяце.

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