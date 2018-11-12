Егор Крид отписался от Билана, снявшегося с финалистками «Холостяка»

Дима Билан поделился видео, на котором обнимает двух финалисток шоу "Холостяк"- Дарью Клюкину и Викторию Короткову, которые боролись за сердце Егора Крида.

Дима Билан является одним из самых завидных холостяков страны. На протяжении всей его карьеры ему приписывали романы с разными девушками, но пока музыкант не спешит связывать себя узами брака, намекая на то, что у него полно работы и не каждая девушка выдержит его бешеного графика.

Недавно Билан опубликовал на своей странице пост, в котором обнимает за талию сначала Викторию Короткову, а затем и Дарью Клюкину — участниц шоу «Холостяк», которые боролись за сердце Егора Крида прошлой весной.

«Друзья, вы ждете? Вика ждет и Даша ждет! И пусть весь мир подождет», — говорит Билан.

Явный сексуальный подтекст этой фразы почувствовали и подписчики Билана, которые стали писать комментарии, что певец хорошо смотрится и с Коротковой, и с Клюкиной. «Хорошо смотритесь», «Кого ты выберешь в итоге?», «Даша нашлась?» — фанаты Билана заваливают его вопросами.

Оказалось, что Клюкина приняла участие в съемках клипа на песню «Молния» — новый хит Билана. По сюжету Даша предстает в разных образах. А вот что делает рядом с Биланом Короткова — пока остается загадкой. Возможно, она также задействована в клипе, но пока об этом нет информации.

Отметим, что на проекте «Холостяк» девушки недолюбливали друг друга, потому что изначально являлись явными фаворитками Крида. Так и получилось, они дошли до финала — а в своих мини-интервью то и дело прикалывали поведение друг друга. В итоге в упорной борьбе Крид выбрал Клюкину, с которой потом не смог построить отношения — молодые решили остаться друзьями.

Шоу дало толчок к развитию карьеры обеих участниц. Так, Короткова после участия в проекте увеличила свою аудиторию до 900 тысяч подписчиков, а Клюкина — до 2,5 миллионов. Кстати, Дашу изначально обвиняли в неискренности, ведь она уже пробовала свои силы в другом сезоне шоу, когда холостяком был Илья Глинников, но тогда она сама ушла с проекта. А несколько месяцев назад бывшие соперницы неожиданно стали лучшими подругами, которые то и дело появляются вместе на светских раутах, а также мелькают в социальных сетях друг друга.

Добавим, что Егор Крид, отличающийся специфическим юмором, пока никак не отреагировал на объятия девушек с Биланом



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