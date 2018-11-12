В Пенсионном фонде объяснили отмену социальной пенсии работающим пенсионерам

12.11.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Пенсионном фонде России высказались о ситуации, связанной с многочисленными публикациями в прессе сообщений об отмене социальной пенсии по старости для тех пенсионеров, которые осуществляют официальную трудовую деятельность.

В Пенсионном фонде объяснили отмену социальной пенсии работающим пенсионерам

В ведомстве заострили внимание на том обстоятельстве, что данная категория получателей пенсий и сейчас не получает данные выплаты. Это следует из действующего в нашей стране законодательства. В частности, социальную пенсию получают те граждане, которые не работали или не приобрели полноценного стажа для получения страховой пенсии.

Несколько дней назад в ряде информационных изданий появились данные о том, что Министерство труда и социальной защиты планирует отменить социальную пенсию по старости для трудящихся пенсионеров.

Таким образом получается, что ничего нового, если рассматривать законодательство России, утверждено не было. Впрочем, это вовсе не означает, что государство озаботилось проблемами работающих пенсионеров. Ведь до сих пор для данной категории россиян не восстановлена полноценная индексация пенсий.

Трудящиеся пенсионеры возмущены своим положением, пытаясь донести до властей свое мнение. Люди объясняют, что вынуждены работать в пенсионном возрасте вовсе не от хорошей жизни, а по причине низких пенсий.

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