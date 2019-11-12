Верке Сердючке вызвали скорую на съемках шоу

Украинскому исполнителю Андрею Данилко, всем известному под псевдонимом Верка Сердючка, стало плохо на съемках новогоднего шоу. Об этом пишет 12 ноября «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что артист был бледным и с трудом разговаривал, а во время выступлений несколько раз менял мокрые от пота костюмы. Кроме того, по данным СМИ, после съемок Данилко не покидал гримерку несколько часов.

Как позже объяснил представитель певца, 46-летний Данилко перенес блокаду сердца, из-за которой нарушается сердечный ритм.

«Чтобы нормализовать состояние, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше», — цитирует его «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка устроила перепалку с ведущим одного из украинских телешоу.



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