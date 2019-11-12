Украинский магнат отрезал особняк солиста «Иванушек» от водо- и электроснабжения



Украинский бизнесмен, совладелец компании Nemiroff Яков Грибов отрезал своим соседям по элитному коттеджному поселку Клоково в Подмосковье доступ к воде, электро- и теплоснабжению, в число пострадавших попал и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

О случившейся коммунальной блокаде рассказали сами жители поселка. По их словам, магнат является хозяином одного из участков в поселке и собрался строить дорогу к своему дому, однако на пути реализации планов стоят «ненужные» соседские коммуникации.

Жители Клоково уверены, что бизнесмен решил выжить их с территории.

«Жить здесь в последние дни нельзя. В доме нет ни канализации, ни отопления, самое главное — нет воды, из-за чего, собственно, нет и всего остального», — рассказал Борис Фейгин, сосед Грибова.

Мужчина объяснил, что вода исчезла, поскольку «милые соседи» в лице Грибова в очередной раз перерубили одну из коммуникаций.

Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко в настоящее время находится на гастролях, однако в телефонном разговоре признался, что ситуация с отключением воды стала для него шоком, и как жить без водоснабжения по возвращении он не знает.

Известно, что юридически земля, по которой проходят коммуникации, действительно принадлежит Грибову, однако все коммуникации были проложены там с согласия предыдущего хозяина.

Недовольные жильцы собираются подавать на горе-соседа в суд.

Клоково — современный коттеджный поселок на юго-западе Подмосковья. Путь от Москвы до элитного населенного пункта не превышает 25-30 минут.



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