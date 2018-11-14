10 звездных красавцев, выбравших себе некрасивых жен

Мы считаем, что успешные и знаменитые мужчины выбирают себе в жены красавиц и фотомоделей. На самом деле это далеко не всегда правда. Наверное, именно по этой причине красотки порой остаются одинокими…

В этом материале мы собрали несколько знаменитых пар, в которых мужчина гораздо красивее своей спутницы, но это не мешает им быть вместе.

Джош Холлоуэй и Йессика Кумала

Сериал «Остаться в живых» принес Холлоуэю всемирную славу. На его шею вешались настоящие красотки, но сердце Джоша принадлежит официантке из Индонезии. Когда-то девушка сама оставила ему номер телефона, они долго дружили, а в 2004 году поженились. Сегодня пара воспитывает двоих детей.

Мэттью Фокс и Маргарита Рончи

Еще одна звезда сериала «Остаться в живых», который буквально проснулся знаменитым после выхода на экран первой серии. Супруга Фокса, хоть и модель в прошлом, обладает весьма нестандартной внешностью. В любом случае они счастливы, а всё остальное ничего не значит.

Джеймс МакЭвой и Энн-Мари Дафф

Женщина на 9 лет старше своего супруга. Именно она помогла парню избавиться от многих комплексов. Возможно, за мудрость и жизненный опыт Джеймс и полюбил ее. Тем не менее поклонницы актера не переставали поливать Энн-Мари грязью, называя ее старой и несимпатичной. В итоге в 2016 году пара всё-таки развелась.

Джесси Уильямс и Эрин Дрейк-Ли

Влюбленные поженились, еще когда Джесси не был всемирно известным актером, а работал простым учителем. После роли в сериале «Анатомия страсти», которая прославила мужчину, он не променял любимую на других красоток. В 2012 году пара поженилась, но брак продержался всего 5 лет…

Лиза Вейл и Чарли Вебер

Пара тщательно скрывает свои отношения. Когда-то они вместе снимались в сериале «Как избежать наказания за убийство». Встречаться они начали летом 2016-го, вскоре после развода Вебера. Лиза развелась со своим предыдущим супругом осенью того же года.

Многие поклонники утверждают, что Чарли мог бы найти себе кого-то посимпатичнее, но, скорее всего, этого мужчину привлекает вовсе не внешняя красота.

Аарон и Сэм Тейлор-Джонсон

Ему было 19, а ей — 42. Все вокруг говорили, что он встречается с режиссером, чтобы получать роли. Но они любили друг друга и не обращали внимания на сплетни. Пара пережила вместе онкологию Сэм. Теперь они продолжают жить дальше, воспитывая двоих детей.

Эми Шумер и Бен Ханиш

Американская комедиантка вовсе не считает себя страшненькой, но всегда умела подшутить над своей внешностью. Бен Ханиш никогда не был знаменитостью, но заткнет за пояс любого голливудского красавчика. Всё это не помешало им быть вместе. Правда, их отношения продлились не так долго…

Вот только Шумер долго не горевала по этому поводу. Сейчас она замужем и ждет ребенка.

Крис Эванс и Дженни Слейт

Нельзя сказать, что Дженни — некрасивая. У нее милая улыбка и прекрасные глаза, но многие считают, что на фоне Криса она выглядит серой мышкой. Их отношения можно смело сравнить с американским горками. Вначале встречались, потом рассталась, позже вновь начали встречаться, даже к свадьбе готовились, но всё же разошлись… В общем, сейчас Крис вновь ищет ту единственную.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Женщина на 13 лет старше своего супруга. Когда они познакомились, Деборра была популярной актрисой, а Джекман только делал первые шаги в кино. С тех пор прошло больше 20 лет. Общих детей у пары нет, но супруги усыновили мальчика и девочку.

Пирс Броснан и Кили Шай Смит

Актер, который мог бы стать главным сердцеедом Голливуда, обожает свою супругу, несмотря на то, что каждый год она покупает платья на размер больше. Пара поженилась в далеком 2001 году, у них двое совместных детей и счастливая семейная жизнь.

Как видишь, далеко не всегда подобные союзы отличаются стабильностью, но, с другой стороны, всё-таки есть среди знаменитых красавчиков те, кто в первую очередь обращает внимание на внутреннюю красоту, а не на внешнюю.



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