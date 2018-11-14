12 самых красивых знаменитых пар

Представляем подборки любимцев и кумиров общественности. Прямо скажем, смотреть на них — огромное удовольствие! Они яркий пример того, что успешную карьеру можно вполне совмещать с личной жизнью.

Белла Хадид и Уикенд

Отношения супермодели Беллы Хадид и рэпера Уикенда складывались по всем законам голливудских мелодрам. Сначала была страсть, потом предательство, слезы и даже удаление друг друга из друзей в социальных сетях. Но, к счастью, влюбленные недавно помирилиись и, возможно, их роман скоро перерастет в нечто большее.

Кети Топурия и Гуф

Первые слухи о романе Кети Топурии и Алексея Долматова, он же рэпер Гуф, появились год назад. Тогда парочка улетела вместе на отдых в Таиланд, заверив всех, что они просто друзья. Но сомнения быстро развеялись, когда в Сети стали появляться их довольно откровенные совместные снимки.

Оксана Самойлова и Джиган

Влюбленная парочка приводит в восторг всех, кто подписан на них в Инстаграм. Они красивые, стильные, успешные: каждый в своем деле, воспитывают прекрасных детей и при этом безумно счастливы вместе.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

В юности красотка Хейли была преданной фанаткой Джастина Бибера! Они познакомились на премьере фильма «Никогда не говори „никогда“» (документальная лента о жизни юного Бибера). Тогда Джастину исполнилось 16, а Хейли – всего 14. Так что до начала страстного романа их еще долго связывала крепкая дружба.

Настя Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева буквально в каждом своем интервью признается в нежных чувствах к Элджею. Рэпер похоже тоже в восторге от своей новой девушки. Не зря же, Ивлеева украсила обложку его нового сингла «360°»? Поклонники музыканта уверены, что этот трек, без сомнений, посвящен Насте.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились 15 лет назад на одной из гламурных голливудских вечеринок. У обоих на тот момент были серьезные отношения. И кто бы мог подумать, что эта случайная встреча выльется в настоящую любовь?

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк никогда не упускает возможности рассказать в интервью, как сильно он любит свою жену. «Я всегда думаю, что у меня было много плохих решений в жизни, но в главном я не ошибся».

Регина Тодоренко и Влад Топалов

По словам Регины Тодоренко и Влада Топалова, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Продолжение их романа не менее впечатляющее. Не так давно Влад сделал предложение руки и сердца возлюбленной в одном из самых романтичных мест на планете – на берегу лазурного моря в Сен-Тропе.



Агата Муцениеце и Павел Прилучный

«Когда-нибудь я расскажу своим детям, что до встречи с их мамой не верил в любовь с первого взгляда. И только увидев Агату, вдруг понял, что она существует. Но окончательное осознание того, что Агата – именно та, с кем я хочу быть, случилось… во время нашего киношного поцелуя», – вспоминает Прилучный.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

В их любовь мало кто верит. Касселю до сих пор не могут простить измену Монике Беллуччи. Но влюбленные четко расставили все точки над i: этим летом они обвенчались в маленьком городке на юге Франции.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл с детства обожала смотреть передачи про британскую монаршую семью. Кстати, нежные чувства она питала вовсе не к Гарри, а к застенчивому принцу Уильяму. Вот такие бывают в судьбе повороты!

Роуз Лесли и Кит Харингтон

«Когда вам кто-то нравится, а затем вам нужно сыграть любовь с этим человеком в рамках шоу, крепко влюбиться очень просто», – сказал как-то Кит Харингтон изданию L’Uomo Vogue.



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