12 самых красивых знаменитых пар

Представляем подборки любимцев и кумиров общественности. Прямо скажем, смотреть на них — огромное удовольствие! Они яркий пример того, что успешную карьеру можно вполне совмещать с личной жизнью.
Белла Хадид и Уикенд
Отношения супермодели Беллы Хадид и рэпера Уикенда складывались по всем законам голливудских мелодрам. Сначала была страсть, потом предательство, слезы и даже удаление друг друга из друзей в социальных сетях. Но, к счастью, влюбленные недавно помирилиись и, возможно, их роман скоро перерастет в нечто большее.
Кети Топурия и Гуф
Первые слухи о романе Кети Топурии и Алексея Долматова, он же рэпер Гуф, появились год назад. Тогда парочка улетела вместе на отдых в Таиланд, заверив всех, что они просто друзья. Но сомнения быстро развеялись, когда в Сети стали появляться их довольно откровенные совместные снимки.
Оксана Самойлова и Джиган
Влюбленная парочка приводит в восторг всех, кто подписан на них в Инстаграм. Они красивые, стильные, успешные: каждый в своем деле, воспитывают прекрасных детей и при этом безумно счастливы вместе.
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
В юности красотка Хейли была преданной фанаткой Джастина Бибера! Они познакомились на премьере фильма «Никогда не говори „никогда“» (документальная лента о жизни юного Бибера). Тогда Джастину исполнилось 16, а Хейли – всего 14. Так что до начала страстного романа их еще долго связывала крепкая дружба.
Настя Ивлеева и Элджей
Настя Ивлеева буквально в каждом своем интервью признается в нежных чувствах к Элджею. Рэпер похоже тоже в восторге от своей новой девушки. Не зря же, Ивлеева украсила обложку его нового сингла «360°»? Поклонники музыканта уверены, что этот трек, без сомнений, посвящен Насте.
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились 15 лет назад на одной из гламурных голливудских вечеринок. У обоих на тот момент были серьезные отношения. И кто бы мог подумать, что эта случайная встреча выльется в настоящую любовь?
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк никогда не упускает возможности рассказать в интервью, как сильно он любит свою жену. «Я всегда думаю, что у меня было много плохих решений в жизни, но в главном я не ошибся».
Регина Тодоренко и Влад Топалов
По словам Регины Тодоренко и Влада Топалова, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Продолжение их романа не менее впечатляющее. Не так давно Влад сделал предложение руки и сердца возлюбленной в одном из самых романтичных мест на планете – на берегу лазурного моря в Сен-Тропе.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
«Когда-нибудь я расскажу своим детям, что до встречи с их мамой не верил в любовь с первого взгляда. И только увидев Агату, вдруг понял, что она существует. Но окончательное осознание того, что Агата – именно та, с кем я хочу быть, случилось… во время нашего киношного поцелуя», – вспоминает Прилучный.
Тина Кунаки и Венсан Кассель
В их любовь мало кто верит. Касселю до сих пор не могут простить измену Монике Беллуччи. Но влюбленные четко расставили все точки над i: этим летом они обвенчались в маленьком городке на юге Франции.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл с детства обожала смотреть передачи про британскую монаршую семью. Кстати, нежные чувства она питала вовсе не к Гарри, а к застенчивому принцу Уильяму. Вот такие бывают в судьбе повороты!
Роуз Лесли и Кит Харингтон
«Когда вам кто-то нравится, а затем вам нужно сыграть любовь с этим человеком в рамках шоу, крепко влюбиться очень просто», – сказал как-то Кит Харингтон изданию L’Uomo Vogue.
Еще из этой рубрики: