Александр Серов госпитализирован после скандала с любовницами



Артисту диагностированы серьезные травмы. Александр Серов повредил ногу и руку, из-за этого он отменил концерты. Несмотря на состояние здоровья, он связался со студией Первого канала, в которой присутствовала очередная внебрачная дочь певца.

В последние несколько месяцев Александр Серов стал одним из главных героев телепрограмм. Музыканта атаковали несколько женщин. Одни, как Надежда Тиллер, заявляли о том, что у них есть внебрачные дети от артиста, а другие сообщали о побоях, демонстрируя синяки на лице и теле. Дарья Друзьяк, экс-участница «ДОМа-2», заявляла об интимной близости с Серовым. По ее словам, теперь она пробует пережить стресс, который вызвали все эти события. Телеведущая Лариса Сладкова показывала в прямом эфире гематомы, оставшиеся после рукоприкладства Серова.

В новом выпуске «Пусть говорят» объявилась женщина, которая называет себя еще одной внебрачной дочерью артиста. Ирина Салаберидзе живет в Тбилисси. Женщина из Грузии утверждает, что ей позвонили и сказали, что она может быть дочерью Александра Серова. Девочку удочерили много лет назад на Украине. Сейчас у Ирины есть своя семья: она замужем, и у нее растет сын. Они с супругом работают фитнес-тренерами.

«Меня всегда мучало, кто мой отец. Я узнала, что не являюсь биологическим ребенком своих родителей. Мне было 7-10, когда я увидела документ, что меня удочерили. В семье это замяли, а потом уже в 15 лет я поняла, что мои родители не родные», — поделилась Ирина.

Приемная мама тренера из Тбилисси действительно взяла девочку в 1981 году. «В Киеве я удочерила ее. Сказали, что мать оставила ребенка в доме малютки и убежала. Ее фамилия Мельник. Она ничего не спрашивает, она просто нашла документ. Она сложный ребенок. Ирина прописана у меня. Ее муж каким-то образом прописался у меня, но я его выписала. Но я куда денусь? Она вышла замуж так, что я даже не знала. Родная мать не сделала бы столько, сколько я сделала для нее», — говорит женщина.

На связь со студией вышел Александр Серов. Он находится сейчас в больнице. Судя по кадрам, артист получил перелом ноги и руки. Несмотря на такое состояние, он пообщался с присутствовавшими на программе героями.

«Я получил серьезную травму. У меня «полетели» концерты. Я за 10 дней только пришел в себя. Вот случилось так. Нелепая случайность, никто не застрахован. Естественно, те разговоры, которые были, наложили негативный отпечаток», - заявил Серов.

Он не стал отрицать, что с 1976 года периодически появлялся на Украине. В 80-е годы артист давал концерты в Киеве. По словам Александра Николаевича, в те времена он сначала водил девушку в ресторан, а потом они уже решали вопрос интимной близости. Однако женщин по фамилии Мельник он не помнит.

Что касается других скандалов, Серов планирует решать дела лишь в других органах. «Мы там подали в суд, что Друзьяк полностью выдумала всю историю. Я ничего не боюсь», — отметил Алекандр Николаевич.

В конце программы Ирина сдала ДНК-тест, но результаты огласят тогда, когда сам Серов сможет приехать в студию.



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