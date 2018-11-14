Фанаты не узнали ужасно постаревшего Малфоя из «Гарри Поттера»



Тому Фелтону лишь 31 год, однако фанаты актера считают, что в последнее время он выглядит гораздо старше. Сейчас многие гадают, что стало тому причиной: стресс, пагубные привычки или неудачные косметологические процедуры, которыми, как известно, не гнушаются даже мужчины.

Том Фелтон стал сниматься в кино в 13-летнем возрасте. Именно в те времена Том попал на кастинг «Гарри Поттера». На пробах Том честно признался, что не прочитал ни единой страницы из любимой миллионами подростков книжки, к тому же он сильно сомневался, что ему удастся пройти кастинг. Тем не менее, кандидатуру Фелтона утвердили, и уже нельзя на его месте представить другого Драко Малфоя.

К слову, поначалу талантливому Фелтону хотели доверить одну из главных ролей в картине, однако потом было решено, что Том просто идеален в образе злодея. Сам актер в жизни кардинально отличался от своего персонажа, вызывавшего негативные эмоции. Чтобы сыграть как надо, Фелтону пришлось много поработать.

С тех пор прошло много лет, но в памяти многих Том Фелтон все так же остается пакостливым Драко. Актер делал перерыв в актерской карьере, посвящал себя другим делам, однако потом все же вернулся с мир кино. Сейчас Тому 31 году, он едва напоминает того юного Малфоя. Более того, поклонники актера удивились его внешним видом, увидев звезду недавно. По мнению многих, Фелтон заметно постарел и выглядит гораздо старше своих лет.

Теперь остается гадать, что стало приличной таких разительных перемен во внешности: постоянный стресс, неправильный образ жизни, пагубные привычки или неудачные косметологические процедуры. Справедливости ради стоит отметить, что имя Тома не было замешано громких скандалах, что, как показывает практика, часто происходит с теми, кому удалось получить мировую славу в раннем возрасте.

Что касается личной жизни, то пока Том Фелтон пребывает в статусе завидного холостяка. У него случаются романы, которые не получают своего продолжения. В16-летнем возрасте у Фелтона была большая любовь — его избранницу звали Мелисса, но юношеские чувства быстро прошли. Во время съемок «Гарри Поттера» актеру часто приписывали отношения с коллегой по фильму Эммой Уотсон, однако между ними ничего не было. Уотсон лишь признавалась позже, что была влюблена в Драко.

В действительности у Тома были романы с русской моделью Ольгой Юревич и Джейд Оливией Гордон. С последней актер познакомился, когда снимались заключительные серии «Поттерианы». Оливия была ассистенткой координатора трюков. По последним данным, Фелтон и Джейд встречаются до сих пор.



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