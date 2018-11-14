Гоген Солнцев оставил 63-летнюю жену после пластической операции

14.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Гоген Солнцев оставил 63-летнюю жену после пластической операции
37-летний провокационный скандальный шоумен Гоген Солнцев, который не устает будоражить «пипл, который всё хавает», и, возможно, для самопиара женившийся на 63-летней пенсионерке Екатерине Терешкович, снова стал героем программы «Прямой эфир». Теперь артист, который заставил женщину сделать пластику, стал героем видео, на котором Терешкович пытается вернуться домой, а Солнцев отказывается пустить жену в квартиру и выкидывает ее вещи.

Анонс выпуска шоумен опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Многие спрашивали, что сейчас у нас в отношениях с Екатериной… Смотрите ...» — написал Гоген под видео.

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