Группа «Лицей». Как сложилась судьба солисток популярного в 90-ых герлзбенда

В девяностых и начале 2000-ых годов были очень популярны музыкальные герлзбенды. На этой волне выехала в свет поп-группа «Лицей». Всенародную любовь девушки обрели благодаря таким хитам, как «Осень», «Паровозик-облачко» и «Незнакомка».

Группа была создана еще в 1991 году ныне покойным Алексеем Макаревичем, который, посетив концерт «Детского театра эстрады», где выступала его приемная дочь, решил создать поп-группу. В первоначальный состав вошли Настя Макаревич, Лена Перова и Изольда Ишханишвили.

Девочки дебютировали в передаче «МузОбоз» со своей песней «Домашний арест», когда им было всего по 14 лет. Необычность группы и красивые голоса покорили сердца слушателей и сразу возвели «Лицей» на музыкальный Олимп.

Естественно, пройти испытание славой в таком юном возрасте практически невозможно. Первой покидает коллектив Лена Перова, из-за конфликта с Макаревичем она была попросту уволена. На ее место пришла Анна Плетнева и в таком составе девушки записали свой главный хит — «Осень».

Елена Перова



Девушка тяжело переживала свое увольнение и попробовала воскресить свою музыкальную карьеру, создав группу «Амега». Всё было вполне неплохо, но Лена решила уйти в сольное плавание, которое ничего хорошего ей не принесло.

Тогда девушка попробовала себя на телевидении и даже сыграла одну из ключевых ролей в сериале «Маргоша». Позднее был скандал с вождением в нетрезвом виде и слухи о суициде и депрессии. Тогда Лена пропала с радаров, а потом, объявившись, рассказала о том, что поставила свою музыкальную карьеру на паузу и сейчас создает проекты для радио.



Изольда Ишханишвили



Пускай даже фанаты группы с трудом вспоминают ее имя, ее волосы забыть точно невозможно. Изольда покинула группу в 2001 году, заявив, что устала и желает заняться личной жизнью. Девушка вышла замуж за строительного магната Дмитрия Десятникова и больше никогда не занималась музыкой.

Ее имя время от времени появляется в светских хрониках, где можно заметить, что Изольда совершенно не изменилась со времен «Лицея». По ее собственным заявлениям, она посвятила жизнь мужу и сыну и абсолютно счастлива.

Анна Плетнева



Придя на смену Перовой, Плетнева была тепло принята фанатами, а для Макаревича и вовсе тогда стала избавлением. Тем не менее уже в 2005 году Анна отказывается продлевать контракт и создает собственную группу «Винтаж», которая и принесла ей настоящую популярность.

В течение 10 лет Плетнева выпускает хит за хитом, пока в 2016 году она не заявляет о начале сольной карьеры. Которая, кстати говоря, сложилась у девушки очень и очень удачно. В 2018 году по многочисленным просьбам поклонников она вернулась в «Винтаж».

Анастасия Макаревич



Лидер и неизменный участник коллектива, после смерти приемного отца стала продюсером «Лицея». Несмотря на то что она числится постоянным членом группы, время от времени Настя пишет сольные песни, работает ведущей и занимается преподаванием.

Сейчас вместе с ней группу «Лицей» составляют София Тайх и Екатерина Непрук. Девушки продолжают записывать новые песни, давать множество концертов и время от времени появляться на ТВ.

Тем не менее былой славы «Лицею», похоже, не видать. Очевидно, что Анна, Изольда и Елена так или иначе, но были частью тогдашнего успеха. Несмотря на то что группа по-прежнему может похвастаться армией фанатов, широко известных хитов она не записывала уже очень и очень давно. Пожалуй, кого-то напоминает, да? Возможно, пришло время «Лицею» отправиться на покой?

А пока можно вспомнить их лучшие хиты!

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







