Лесной пожар в Калифорнии уничтожил дома Джерарда Батлера и других знаменитостей

Лесной пожар на севере Калифорнии не утихает. На борьбу с ним приложены все усилия, но, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В природной стихии пострадали также звезды мирового масштаба. Некоторые из них лишились крыши над головой.

С восьмого ноября в Калифорнии бушует самый страшный лесной пожар за всю историю штата. Стихия уже уничтожила город Парадайз и подобралась к Малибу. Жертвами пожара, по последним данным, стали 35 человек, еще около 300 считаются пропавшими без вести.

Жители экстренно эвакуируются, многим из них приходится бросать все имущество, лишь бы спасти свои жизни. Среди пострадавших многие голливудские звезды, которые не только лишились шикарных апартаментов, но и чуть было не потеряли близких.

Семья Ким Кардашьян и Канье Уэста еще несколько дней назад покинула особняк в Калабасасе. Орландо Блум опубликовал в своем микроблоге фотографию улицы, которую толком не видно из-за большого количества дыма и вспышек огня.

«Это моя улица. Два часа назад я молился за безопасность всей моей семьи в Малибу. Я так благодарен нашим отважным пожарным. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности», — написал Орландо.

Леди Гага поделилась с подписчиками ужасающими снимками стихии в сторис. Певица успела вовремя покинуть свои владения. Особняк Уилла Смита стоимостью в 42 миллиона долларов находится в восьми милях от границы пожара. Его семью пока не просят покинуть дом, но актер и его близкие уже готовы к эвакуации. Певица Шер тоже собирается уезжать. «Я волнуюсь за свой дом, но тут я ничего не могу поделать. Дома моих друзей сгорели. Я не могу думать о том, что Малибу больше не существует. У меня был дом в Малибу с 1972 года», — рассказала она в Twitter.

Актер Чарли Шин чуть было не потерял в пожаре своих родителей. Мартин и Джанет Шин пропали без вести и какое-то время не выходили с сыном на связь. К счастью, все обошлось — пожилых людей вовремя эвакуировали. Позже отец Шина признался, что этот пожар стал самым масштабным на его веку.

До тла сгорел дом Майли Сайрус, к счастью, никто из близких актрисы не пострадал. Вовремя были спасены и домашние животные Сайрус. Своего дома лишился и актер Джерард Батлер. Джерарда мало беспокоит его потеря, для него, как, впрочем, и для многих знаменитостей, гораздо важнее жизнь тех, кто отдает все силы на борьбу с огненной стихией.



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