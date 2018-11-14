Россияне назвали причину, почему они работают на пенсии

Пенсионная тематика остается важной темой для обсуждения среди россиян. В основном люди не согласны с той социальной политикой, которая проводится в нашей стране. Они настаивают на отмене пресловутого повышения пенсионного возраста.

Вместе с этим недоумение из-за сложившейся ситуации высказывают работающие пенсионеры. Люди из этой категории недоумевают, почему государство постоянно на них экономит. Для примера достаточно обратиться к отмене с 2016 года традиционной индексации пенсий. Сейчас же и вовсе ведутся разговоры о том, чтобы лишить таких пенсионеров пенсионных выплат.

Тем временем россияне из числа трудящихся пенсионеров объяснили, почему они в пожилом возрасте не увольняются с работы, а продолжают это делать. Оказалось, что подобная активность обусловлена лишь тем обстоятельством, что людям невозможно прожить на одну пенсию, потому что ее размер зачастую настолько низкий, что говорить о нормальной жизни даже не приходится.

В итоге огромное количество пенсионеров продолжают работать, чтобы хоть как-то сводить, что называется, концы с концами. Людей не останавливает тот факт, что на время работы они лишены регулярных прибавок к своей пенсии.

Несколько дней назад в правительстве сообщили, что в рамках пенсионной реформы возвращать индексацию работающим пенсионерам не планируется.

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