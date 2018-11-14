Певица Нюша поделилась снимком дочери



6-е ноября навсегда останется особенным днем в жизни певицы и ее родных. В этот день на свет появилась дочь Нюши. А сегодня, ровно неделю спустя после родов, певица показала подписчикам новорожденную.

На протяжении нескольких месяцев певица Нюша не рассказывала о своей беременности. Она сделала это, когда скрывать очевидное было уже бессмысленно. Шестое ноября в одной из элитных клиник Майами на свет появилась дочь звезды. Об этом важном событии в своей жизни 28-летняя певица рассказала в Инстаграме.

Супруг Нюши Игорь Сивов пересмотрел взгляды на жизнь — именно так на него повлияло рождение наследницы. «Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, что я увидел и ощутил, этого никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном: женщины — это чудо, и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин. Я теперь точно перестану вообще спорить, ворчать, высказывать упреки ненаглядной и любимой супруге. Люблю тебя», — писал он в Инстаграме.

А сегодня Нюша впервые показала новорожденную дочь. Малышке исполнилась неделя, она немного подросла. На фотографии, которая певица разместила в сторис, Сивов нежно держит свою наследницу на руках и прижимает ее к груди. Правда, пока нельзя сказать, на кого похожа девочка — ее лица не видно.

Нюша все еще находится в Майами, здесь она в полной мере наслаждается материнством. Пока неизвестно, когда певица надумает возвращаться на сцену, но, как показывает практика, звездные мамы не спешат надолго засиживаться в декретном отпуске. Нюша и Игорь Сивов не раскрывают имени дочери, однако близкие из окружения пары сообщили, что малышку назвали Серафимой.

Напомним, после того, как новость о рождении первенца Нюши стала достоянием широкой общественности, ее поздравил Егор Крид, который около четырех лет назад состоял с певицей в романтических отношениях. Артист лейбла Black Star посвятил бывшей избраннице теплые слова во время своего выступления и пожелал ей счастья в личной жизни.

«С этим человеком у меня связан большой и очень значимый этап в моей жизни. У певицы Нюши родился ребенок. Поэтому я предлагаю сейчас всему залу громко похлопать. Я надеюсь, она это увидит», — заявил Егорсо сцены.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







