63-летняя Лариса Копенкина отбила жениха у юной модели



Бизнесвумен получила известность благодаря скандальному браку с Прохором Шаляпиным, который младше Ларисы Копенкиной почти на тридцать лет. А недавно она представила публике нового мужчину — бизнесмена, которого Лариса отбила у молодой модели. Подробности этой истории стали известны в передаче «На самом деле».

63-летняя Лариса Копенкина, ставшая популярной после брака с Прохором Шаляпиным, представила широкой публике нового жениха — бизнесмена, 49-летнего Олега Семенова. Но позже выяснилось, что Олег встречается с молодой моделью Дарьей Лымарь, которой якобы успел пообещать золотые горы.

К слову, Дарья тоже собралась замуж за состоятельного бизнесмена, но она узнала из СМИ, что ее мужчина встречается с Ларисой Копенкиной. Лымарь была вынуждена прийти на передачу Дмитрия Шепелева «На самом деле», чтобы вывести участников этой истории на чистую воду.

Копенкина, пришедшая на программу, рассказала, что в серьезных отношениях с Олегом состоит порядка двух лет, при этом Лариса еще не думает выходить за него замуж, хотя уже примеряла на себя свадебное платье. Семенов, в свою очередь, остался недоволен тем, что Дарья пришла на передачу и рассказала во всеуслышание об их отношениях.

«Считаю, что с на роман с Дарьей подошел к концу, — заявил Олег на передаче. — Зря она сюда пришла. Да, у нас были отношения. Мы познакомились в компании, на природе. Девушка мне понравилась, на тот момент я был официально женат, но с супругой мы практически не жили вместе»

Чуть позже Дарью Лымарь вывели на чистую воду. Как оказалось, 23-летнюю модель в Олеге привлекали лишь деньги, и она намеренно искала себе состоятельного спутника. Семенов, в свою очередь, отметил, что постоянно сомневался в Дарье,и на программе его опасения получили подтверждение.

На этом испытания для Олега не закончились. Появились предположения в том, что он намеренно использует Ларису Копенкину для своих целей, а именно ради популярности. Бизнесмен стал отрицать подобные доводы в свой адрес, утверждая, что в Копенкиной он разглядел своего человека. Однако детектор лжи показал обратное.

Копейкина довольно спокойно отнеслась к тому, что Семенов пользуется ею ради достижения собственных целей. А в конце передачи она и вовсе заявила, что у нее есть другой мужчина. «Я не люблю Олега. Для меня любовь — дар Богов, она не возникает просто так», — сказала Лариса. А вот бизнесмен стал признаваться Копенкиной в сильных чувствах, но, похоже, они так и останутся безответными.



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