Зоя Беребер рассказал о неприличных предложениях режиссеров

14.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Зоя Беребер рассказал о неприличных предложениях режиссеров Актриса Зоя Бербер рассказала телеведущей Ольге Шелест, что на съемках получает непристойные предложения от режиссеров.

Она рассказала случай, когда однажды после проведения проб, он попросил показать попу, чтобы убедиться, нет ли у актрисы целлюлита. Звезду очень удивило, что он решил сделать это прямо в коридоре, на самом деле на пробах нужно было задирать юбку, но Зоя только делала вид, что задирает юбку.

Кроме того, Бербер рассказала, что идут съемки сериала «Реальных пацанов» и призналась, что является очень большим поклонником сериала. В новом сезоне актриса снова будет беременной, но она поделилась тем, что сериал через пару сезонов будут закончен.

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