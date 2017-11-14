10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 

Не так давно разговоры о суррогатном материнстве вызывали шок, особенно, когда знаменитости рассказывали, что прибегали к услугам таких матерей. Мы считаем, что желание стать родителями намного сильнее пересудов, сплетен и человеческого неприятия.

1. Алла Пугачева и Максим Галкин



Настоящий фурор в российском шоу-бизнесе произвела новость о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями очаровательных двойняшек. Сейчас Лизе и Гарри Галкиным 4 годика. Дети растут очень талантливыми и артистичными. Лиза – точная копия Примадонны российской эстрады, а Гарри больше похож на отца.

2. Ким Кардашьян



36-летняя американская звезда реалити шоу «Семейство Кардашьян» Ким и ее муж Канье Уэст вместе воспитывают дочь Норт и сына Сейнта. Ким росла в большой семье (у нее 4 сестры и брат), поэтому звезда мечтает, чтобы и у ее деток было много братьев и сестер. Обе беременности Ким Кардашьян были тяжелыми и под угрозой срыва. После рождения второго ребенка врачи сделали Ким несколько операций и запретили ей рожать. Но желание снова стать мамой у Ким настолько велико, что она задумалась о суррогатном материнстве. Слухи об этом ходили несколько месяцев, но официально Ким Кардашьян подтвердила эту новость совсем недавно в новом сезоне своего реалити-шоу.

3. Филипп Киркоров



В ноябре 2011 года появилась на свет дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которую он назвал в честь Аллы Пугачевой и своей мамы. Не прошло и года после рождения дочери, как на свет появился и сын артиста Мартин. Известно, что детей Филиппу выносила суррогатная мать из Америки. В одном из интервью певец признавался, что никогда не раскроет детям имя биологической мамы.



4. Криштиану Роналду



Знаменитый футболист Криштиану Роналду намерен стать отцом семерых детей и уверенно движется к своей цели. Футболист уже дважды обращался к услугам суррогатной матери. Сейчас Роналду воспитывает старшего сына Криштиану-младшего, а также близнецов Еву и Матео, которые появились на свет этим летом. На днях СМИ сообщили, что Роналду снова стал отцом.



5. Сергей Лазарев



Настоящей сенсацией стала новость о том, что Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту вот уже больше двух лет. Артист скрывал малыша от публики и друзей. До сих пор поклонники не видели лица мальчика, которому недавно исполнилось 3 годика. О матери малыша также ничего неизвестно. Сам певец в одном из интервью признался, что прибег к услугам суррогатной матери.

6. Нил Патрик Харрис и Дэвид Буртка



Эта ЛГБТ-пара решилась на суррогатное материнство по понятным причинам. Их дочь Харпер и сын Гидеон родились в 2010 году. Супруги выкладывают их фото в Инстаграм и с удовольствием делятся событиями из жизни своих наследников.

7. Ирина Билык



Украинская певица Ирина Билык стала мамой во второй раз с помощью суррогатного материнства. В 45 лет по медицинским показаниям она не могла рожать сама, а они с мужем, стилистом Асланом Ахмадовым, очень хотели иметь детей. Теперь у пары подрастает сынок Табриз.

8. Рики Мартин



Рики Мартин стал отцом близнецов Маттео и Валентино, которые появились на свет, благодаря суррогатной матери. Сначала все удивлялись, почему артист не говорит о матери малышей, но спустя 2 года Рики Мартин заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

9. Алена Апина



Известная российская певица Алена Апина признавалась, что у нее были проблемы с попытками забеременеть. После нескольких неудачных беременностей 15 лет назад певица решила прибегнуть к тогда еще очень редкому явлению – суррогатному материнству. В итоге они с мужем воспитывают дочь Ксению, которую им выносила суррогатная мать.

10. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик



Эта голливудская пара счастливо воспитывала сына Джеймса, которого они родили самостоятельно, но через несколько лет их брак начал переживать кризис, который Паркер и Бродерик решили побороть с помощью ребенка. К сожалению, в 44 года звезде сериала «Секс в большом городе» не удалось забеременеть, поэтому супруги нашли выход: суррогатная мать родила им дочерей Табиту и Марион.

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