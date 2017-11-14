10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей

14.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Не так давно разговоры о суррогатном материнстве вызывали шок, особенно, когда знаменитости рассказывали, что прибегали к услугам таких матерей. Мы считаем, что желание стать родителями намного сильнее пересудов, сплетен и человеческого неприятия.

1. Алла Пугачева и Максим Галкин
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
Настоящий фурор в российском шоу-бизнесе произвела новость о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями очаровательных двойняшек. Сейчас Лизе и Гарри Галкиным 4 годика. Дети растут очень талантливыми и артистичными. Лиза – точная копия Примадонны российской эстрады, а Гарри больше похож на отца.

2. Ким Кардашьян
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
36-летняя американская звезда реалити шоу «Семейство Кардашьян» Ким и ее муж Канье Уэст вместе воспитывают дочь Норт и сына Сейнта. Ким росла в большой семье (у нее 4 сестры и брат), поэтому звезда мечтает, чтобы и у ее деток было много братьев и сестер. Обе беременности Ким Кардашьян были тяжелыми и под угрозой срыва. После рождения второго ребенка врачи сделали Ким несколько операций и запретили ей рожать. Но желание снова стать мамой у Ким настолько велико, что она задумалась о суррогатном материнстве. Слухи об этом ходили несколько месяцев, но официально Ким Кардашьян подтвердила эту новость совсем недавно в новом сезоне своего реалити-шоу.

3. Филипп Киркоров
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
В ноябре 2011 года появилась на свет дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которую он назвал в честь Аллы Пугачевой и своей мамы. Не прошло и года после рождения дочери, как на свет появился и сын артиста Мартин. Известно, что детей Филиппу выносила суррогатная мать из Америки. В одном из интервью певец признавался, что никогда не раскроет детям имя биологической мамы.

4. Криштиану Роналду
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
Знаменитый футболист Криштиану Роналду намерен стать отцом семерых детей и уверенно движется к своей цели. Футболист уже дважды обращался к услугам суррогатной матери. Сейчас Роналду воспитывает старшего сына Криштиану-младшего, а также близнецов Еву и Матео, которые появились на свет этим летом. На днях СМИ сообщили, что Роналду снова стал отцом.


5. Сергей Лазарев
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
Настоящей сенсацией стала новость о том, что Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту вот уже больше двух лет. Артист скрывал малыша от публики и друзей. До сих пор поклонники не видели лица мальчика, которому недавно исполнилось 3 годика. О матери малыша также ничего неизвестно. Сам певец в одном из интервью признался, что прибег к услугам суррогатной матери.

6. Нил Патрик Харрис и Дэвид Буртка
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
Эта ЛГБТ-пара решилась на суррогатное материнство по понятным причинам. Их дочь Харпер и сын Гидеон родились в 2010 году. Супруги выкладывают их фото в Инстаграм и с удовольствием делятся событиями из жизни своих наследников.

7. Ирина Билык
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
Украинская певица Ирина Билык стала мамой во второй раз с помощью суррогатного материнства. В 45 лет по медицинским показаниям она не могла рожать сама, а они с мужем, стилистом Асланом Ахмадовым, очень хотели иметь детей. Теперь у пары подрастает сынок Табриз.

8. Рики Мартин
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
Рики Мартин стал отцом близнецов Маттео и Валентино, которые появились на свет, благодаря суррогатной матери. Сначала все удивлялись, почему артист не говорит о матери малышей, но спустя 2 года Рики Мартин заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

9. Алена Апина
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
Известная российская певица Алена Апина признавалась, что у нее были проблемы с попытками забеременеть. После нескольких неудачных беременностей 15 лет назад певица решила прибегнуть к тогда еще очень редкому явлению – суррогатному материнству. В итоге они с мужем воспитывают дочь Ксению, которую им выносила суррогатная мать.

10. Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
10 звезд, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей 
Эта голливудская пара счастливо воспитывала сына Джеймса, которого они родили самостоятельно, но через несколько лет их брак начал переживать кризис, который Паркер и Бродерик решили побороть с помощью ребенка. К сожалению, в 44 года звезде сериала «Секс в большом городе» не удалось забеременеть, поэтому супруги нашли выход: суррогатная мать родила им дочерей Табиту и Марион.

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