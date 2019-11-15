Звезда сериала «След» поведала, как победила рак груди

15.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звезда сериала «След» поведала, как победила рак груди
Звезда сериала «След» 49-летняя Ольга Копосова откровенно рассказала об ударах судьбы, которые она мужественно отбивала последние годы.

В 2008 году мать Копосовой погибла под колесами поезда, а через четыре года актриса обнаружила у себя в груди странное уплотнение.

«Я сама нащупала. Просто появился какой-то шарик. Я сначала не думала про онкологию. А через год чувствую, что у меня растет это образование. Внутри это чувствуется, шевелится, как будто живет вместе со мной», — поделилась она в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Она обратилась к врачам, после обследования ей дали карту, в которой было написано — рак молочной железы.

Копосовой требовалась операция, но она попросила отложить ее из-за съемок. Они, по ее словам, были в самом разгаре. К счастью, продюсеры смогли изменить сценарий и придумали сцену, где героиня Ольги ложится в больницу.

После операции артистка перенесла четыре курса химиотерапии. На съемочную площадку женщина вернулась без волос, «сразу из-под ножа».

«Мне сделали парик. После химиотерапии брови и ресницы отвалились. В итоге ресницы клеили, брови рисовали. Делали все, чтобы только я снималась в продолжении сериала», — рассказала она.

Сейчас Копосова говорит, что чувствует себя замечательно и уверена, что ей удалось победить онкологию.

Напомним, в сериале «След» Копосова снимается вот уже 12 лет. Она играет роль начальницы ФЭСа Галины Рогозиной.

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