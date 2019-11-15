Мечтающий о большой семье Плющенко не против усыновить ребенка

15.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Мечтающий о большой семье Плющенко не против усыновить ребенка
Известный российский фигурист Евгений Плющенко заявил о готовности усыновить ребенка. Об этом спортсмен рассказал, выступая в программе «ЯнаСупер», которая посвящена его жене Яне Рудковской.

Плющенко признался, что всегда мечтал о большой семье, однако все последние попытки завести ребенка были неудачными.

«Когда мы начали встречаться с Яной, я сказал, что хочу много детей, я хочу пятерых. Я не исключаю, что у нас будут усыновленные дети», — отметил он.

Сама Рудковская утверждает, что пытается забеременеть последние два года, однако пока безрезультатно. Женщина даже пошла на процедуру искусственного оплодотворения ЭКО, однако и этого оказалось недостаточно. По словам супруги Плющенко, гормональная терапия является очень тяжелым испытанием для ее организма. Остальные подробности звездная пара намерена осветить во втором выпуске реалити-шоу «ЯнаСупер», передает KP.ru.

Отметим, что Плющенко и Рудковская уже воспитывают родного сына Александра, который родился в 2013 году. Крестным отцом мальчика стал певец Дима Билан, раскручивать которого в свое время помогала Рудковская. Мальчик пошел по стопам отца и начал активно заниматься фигурным катанием. В мае этого года Рудковская заявила, что из-за тренировок мальчик будет учиться дома, а не в школе. По словам матери, Александр практически весь день проводит на льду, поэтому его образованием займутся частные репетиторы.

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