Актер Тимур Еремеев представил доказательства своего родства со Спартаком Мишулиным

Актер Тимур Еремеев ждет результаты ДНК-теста, чтобы доказать семье Спартака Мишулина, что он является его родным сыном. Пока что Тимур представил другие доказательства родства.

Уже почти месяц на всю страну выясняют отношения дочь известного артиста Спартака Мишулина Карина и актер Тимур Еремеев. Некоторое время назад Тимур заявил, что является внебрачным сыном Спартака. Карина была возмущена подобным заявлением и решила защитить честь отца в суде. Недавно Карина и Тимур все же решили сделать ДНК-экспертизу, чтобы поставить точку в этой скандальной истории.

Накануне Тимур Еремеев вновь появился в студии программы «Пусть говорят». Некоторое время назад стало известно, что мама Тимура несколько лет работала вахтершей в доме, где жили Мишулины. В иске Карины Мишулиной было сказано, что ее отец якобы был репетитором у Еремеева. Сам артист не скрывает, что часто называл Спартака папой. Также он показал новые доказательства родства со знаменитым актером.

Виктория Крылова показала папку с телеграммами, которые отправлял Спартак Мишулин матери Тимура. Дело в том, что никто не знал об их связи, поэтому телеграммы отправлялись «до востребования». Еремеев уверен, что Спартак отправлял эти сообщения из разных городов — даты телеграмм совпадают с датами гастролей артиста.

В скором времени будет обнародованы результаты ДНК-теста, которые поставят точку в этом конфликте.

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