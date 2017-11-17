Александр Малинин поведал правду об измене жены

Сегодня, 16 ноября, Александру Малинину исполняется 59 лет. В честь праздника артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни.

Александр Малинин счастливо женат в третий раз. У него в браке с супругой Эммой подрастают двое детей – Фрол и Устинья. По признанию артиста, он более сдержан, чем жена.

"Мужчина должен думать о семье, поэтому на первом месте разум, и только на втором – чувства, которые часто приходится скрывать. Эмма – более эмоциональный человек. Особенно тяжело было поначалу: она не могла приспособиться к бешеным условиям моей работы. Возвращается домой уставшая, а у нас гости, которых она впервые видит. Многое ее раздражало, хотя я предупреждал: "Вот сейчас ты, наверное, захочешь уйти, мне будет плохо, но я не побегу тебя догонять!" Года через три стало легче", – рассказал исполнитель.

Александр и Эмма вместе уже 27 лет. "Для меня происходящее до сих пор выглядит странно. Я никак не могу понять: неужели это со мной происходит? Даже представить не мог, что так долго можно жить. Теперь не могу без Эммы. Конечно, я общаюсь с другими женщинами, но физически не тянет ни к одной", – признался артист.

К слову, о гипотетической измене жены Малинин высказался ясно. "Дам знак, только если буду точно уверен. А портить нервы ревностью – никогда в жизни! У нас были ситуации, когда мои друзья, знакомые пытались за ней ухаживать... Мне нравится, когда на Эмму обращают внимание, но я ей верю и не позволяю себе упрекать ее: "Что это ты с ним так танцевала? Так улыбалась?" Эмме дарят цветы, шикарные подарки на день рождения. Что ж мне, по каждому поводу истерики закатывать?" – цитируют Александра Малинина "Аргументы и факты".

Однако певец заявил, что никогда бы не смог простить любимой женщине измену, физическую и духовную одновременно. "Если уж – не приведи Господь... Либо она, либо я должны по-настоящему влюбиться", – отметил артист.

Кстати, сама Эмма призналась, что никогда не сможет простить предательства. "Ни мужу, ни другу, ни подруге. Черного предательства, за спиной. Я человек прямой, и, если что-то не нравится, намекну об этом", – сказала супруга исполнителя.



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