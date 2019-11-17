Бузова случайно проговорилась о будущем замужестве



Блогер Давид Манукян может стать мужем звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. О скором замужестве певица случайно проговорилась на концерте в Москве.

Во время выступления исполнительница сделала неожиданное заявление — она поблагодарила будущего мужа, который пришел на концерт. При этом девушка смотрела в сторону конкретного человека — Манукяна.

Тот, очевидно смутившись от привлеченного к нему внимания, поспешил ретироваться. Пока фанаты гадают, простое ли это совпадение или Бузова действительно выходит замуж.

Как утверждают очевидцы, блогер по время выступления артистки неотрывно смотрел на нее и подпевал.

Напомним, Бузова ранее была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Брак пара заключила в 2012 году, но спустя четыре года певица подала на развод после многочисленных слухов об измене спортсмена с моделью из Ростова Анастасией Костенко.

Несмотря на годы, прошедшие с момента расставания, Бузова, как не раз подмечали СМИ, все еще болезненно реагирует на известия, связанные с личным счастьем футболиста. Многие поклонники после развода встали на сторону телезвезды, назвав Костенко разлучницей.

Примечательно, что Манукян, известный как DAVA M, уже делал заявление о своем отношении к Бузовой. Он утверждал, что его и певицу связывает только работа. А о романтике, которую приписывают паре фанаты, речь не идет.

«В Сети много слухов, не всем стоит верить. Оля — завидная холостячка», — сказал тогда блогер.



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