Гвен Стефани ищет суррогатную мать для своего ребенка

Это будет первый общий ребенок певицы и Блейка Шелтона.

49-летняя Гвен Стефани, мать троих детей, приняла решение о пополнении в семье. После трехлетнего романа с 42-летним исполнителем Блейком Шелтоном, певица готова прибегнуть к услугам суррогатной матери. Сейчас, как сообщает близкий к паре источник, влюбленные подыскивают подходящую кандидатуру на эту роль. Причем процесс выбора уже близится к концу.

Как уже упоминалось, у Стефани трое детей. Зума, Кингстон и Аполлон родились в браке с Гэвином Россдейлом. У самого Шелтона детей пока нет. Хотя он очень хорошо ладит с наследниками Гвен (от чего она в восторге, но считает, что ее избранник достоин и собственного биологического ребенка).

Вообще, Гвен без ума от своего мужчины. «Он мой повелитель. Он моя семья. Он просто потрясающий многогранный человек, которому я так благодарна, — признавалась Стефани. – Он вдохновил меня и изменил мою жизнь».

Ранее певица сетовала на то, что ее преследуют неудачи в любви, но сейчас, по ее словам, ей посчастливилось встретить Шелтона.

«Когда я была маленькой девочкой, у меня был этот план: стать мамой, женой, иметь много детей и прекрасную семью. Это то, о чем я мечтала давно. Но жизненный опыт пошел вразрез с мечтами. — говорила Гвен. — Я чувствую, что во мне очень много любви, но мне не везло в этом плане. Встреча с Шелтоном стала благословением».



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