Регина Тодоренко на последнем сроке беременности снялась в новом клипе Топалова. Видео

В ближайшие несколько дней Регина должна стать мамой. Сегодня жених Регины Тодоренко выпустил новый клип на песню "Там, где ты". Влад Топалов показал в ролике свою жизнь: детство, путь к славе и одиночество.

Влад Топалов стал знаменит, когда вместе с Сергеем Лазаревым создал группу SMASH!!, но дуэт распался. После этого у артиста началась черная полоса в жизни. Однако в прошлом году он встретил Регину Тодоренко. На тот момент девушка покинула передачу «Орел и решка», где проработала четыре года. Она признавалась, что это шоу разрушило ее личную жизнь. Из-за постоянных командировок у нее разладились отношения с бойфрендом Никитой. Однако после этого Регина и Влад сыграл влюбленную пару в спектакле Сергея Роста «Заложи жену в ломбард», тогда у них зародились чувства и в реальной жизни.

Первое время влюбленные заверяли, что они лишь друзья, но все чаще стали проводить время вместе. А во время совместной поездки на один из самых дорогих курортов в мире — на острове Корсика — Топалов сделал своей избраннице предложение. Тогда телеведущая не устояла и похвасталась в соцсетях роскошным помолвочным кольцом. Вскоре появились слухи, что девушка беременна. Первые месяца она скрывала свое интересное положение, но в конце этого лета все же призналась, что ждет первенца. Несколько дней назад Регина и Влад были признаны парой года по версии журнала Glamour. А также Тодоренко снялась в новом клипе своего жениха на песню «Там, где ты».

Певец решил показать в ролике всю свою жизнь: от детства и первых шагов на сцене в составе коллектива «Непоседы», до дуэта с Лазаревым, конфликта с отцом и вечеринок с алкоголем. В конце артист осознает, что одинок. Он не понимает, как докатился до такой жизни и решает все изменить. Влад поднимается на сцену, где его встречает и поддерживает возлюбленная — Тодоренко. Девушка танцует, а ее наряд подчеркивает округлившийся живот. Регина дарит своему избраннику поцелуй. Прошлое снится Топалову, но он с облегчением вздыхает, когда просыпается в постели со своей невестой.

Поклонники пришли в восторг от клипа. Они считают, что Регина и Влад замечательная пара. Напомним, что по слухам, они ждут мальчика. Также певец намекал, что они хотят назвать малыша Вадимом. Уже со дня на день Тодоренко станет мамой.

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