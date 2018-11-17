Ксения Собчак рассказала о своих слезах, узнав пол ребенка



Звезда рассказала Регине Тодоренко подробностями воспитания сына Платона, которому скоро будет 2 года. Также Ксения Собчак дала нужные советы ведущей шоу, которая скоро станет мамой.

В новом выпуске шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной» героиней стала Ксения Собчак. В начале программы избранница Влада Топалова поторопилась поздравить звезду с беременностью, однако та заявила, что не надо торопиться.

«Я очень благодарна нашим СМИ. Они отучили меня ужинать. Как только я поем на светской вечеринке, у меня появится животик, сразу заголовки», — заявила Ксения.

Телеведущая дала советы и Регине, которая на днях станет мамой: мазать тело натуральными маслами, чтобы не было растяжек, а также употреблять много витамина D, который очень нужен женщинам в положении.

Собчак с младенческого возраста отдала своего сына Платона на занятия плаванием. Сейчас мальчик уверенно держится на воде. «Он родился, прошел месяц, и мы отдали его. Три раза в неделю плавание, два — спорт, еще три —английский», — рассказала звезда.

Ксения старается проводить много времени с сыном. Как она призналась Регине, в частности, очень любит кормить его с ложечки. Малыш иногда вредничает, поэтому ей приходится ему читать книжку во время этого процесса.

Ксения иногда советовалась с Максимом, у которого уже есть двое детей, о методах воспитания их сына. Именно Виторган настоял на том, чтобы мальчик никогда не спал с родителями. Супруги приучили Платона к графику: он сам знает, во сколько ложиться, а также понимает, когда обед. «Первую половину дня я провожу с ним. Еду на работу ближе к обеденному времени», — делится Ксения.

Когда звезда узнала о беременности, она была больше удивлена.

«Первая эмоция: это счастье и невероятный испуг. Муж сразу понял по размеру моих глаз. Я больше плакала не в первый момент, а когда узнала, что это мальчик. Я очень хотела сына. Мы никак не готовились. Мы в какой-то момент решили, что мы готовы, и это произошло. У нас не было никаких с этим проблем. Я сдала анализ крови, мы были на отдыхе. Мне врач позвонил и сказал, что мы уже знаем срок ребенка. Она говорит: «Мальчик», а у меня слезы потекли сразу», — рассказала Собчак.

За время совместной жизни Ксения научилась прислушиваться к мужу. Ей всегда важно мнение Максима Виторгана. Они познакомились много лет назад, но отношения между ними завязались не сразу.

«Это ощущение, что он мой человек, что он надежный, добрый, с чувством юмора. Мы дружили некоторое время. Я много дружу с мужчинами, и для меня это нормальная ситуация. Ему вообще тяжело, я же легко могу с кем-то поругаться. Он как мужчина считает важным меня защищать», — сообщила Собчак.

В свободное время Ксения предпочитает отдыхать в уединенных местах. Они с семьей очень любят бывать на Сардинии. Как заметила звезда, она не экономит на отдыхе, поэтому предпочитает сначала долго работать без выходных, а потом спускать крупную сумму денег на релакс.



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