«Подкачался для жены»: Сергей Шнуров показал подтянутое тело. Фото

Поклонники певца были удивлены опубликованным пикантного характера фото. На нем Сергей Шнуров решил похвастаться своим спортивным телом.

45-летний Сергей Шнуров этим летом развелся с Матильдой Шнуровой после восьми лет отношений. После этого певец стал заниматься спортом и даже участвовать в забегах на время. А вскоре выяснилось, что он встречается с дочерью уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой. Лидер группы «Ленинград» не стал медлить уже через несколько месяцев после расставания с третьей женой вновь оказался в ЗАГСе. Он расписался со своей новой избранницей.

Поклонники пока практически ничего не знают о новой супруге Шнурова, но отмечают, что с ней он стал больше времени уделять спорту. Сегодня певец опубликовал фото, на котором позирует без футболки. Сергей похвастался своим подтянутым торсом. Свой пост он сопроводил традиционным стихотворением. «Как прекрасно бить баклуши и смотреть на облака, песни жалобные слушать и костить под дурака, пьяного или не очень», — так звучит одна из строчек его произведения.

Поклонники были удивлены, так как Шнуров редко публикует столь пикантные снимки. Многие решили, что так на артиста влияет новый брак. «Да ладно! Сергей! Это вы?», «В качалку ходишь Серега? Хорошо выглядишь», «Ничего такой. Торс», «Подкачался для жены. Молодец», — отозвались подписчики. Напомним, что на днях появились слухи, что Сергей готовится стать отцом в третий раз. Коллега и приятель шоумена Стас Барецкий намекнул, что в семье артиста грядет пополнение. «Какой сюрприз может женщина преподнести мужчине?!», — отметил он. К слову, у Шнурова уже есть дети: дочь Серафима от первой супруги и сын Аполлон от второй избранницы Светланы Костицыной.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







