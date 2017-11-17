Молодой супруге Джигарханяна устроили неприятный сюрприз

Жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на обыски, которые прошли в ее жилище. По словам пианистки, процедура длилась несколько часов.

О прошедших обысках Цымбалюк-Романовская рассказала в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". По словам жены Джигарханяна, оперативники заявились к ней домой без предупреждения.

Как рассказала пианистка и бывший руководитель театра, она ждала в гости стилиста. Накануне она прилетела в Москву. "Я собиралась к вам на эфир. Сказав в полвосьмого утра, что обыск будет проходить у меня как у свидетеля", – рассказала Виталина.

По словам жены Джигарханяна, процедура обыска заняла несколько часов. Оперативники обыскали сначала ее квартиру, а затем машину.

"Я даже не помнила, что там находится", – добавила Виталина. Пианистка заявила, что в ходе обысков у нее были изъяты банковская карта, загранпаспорт, водительское удостоверение и медицинские справки Армена Борисовича.

По словам Виталины, ей даже не разрешили позвонить своему адвокату. Мать пианистки также шокирована происходящим. По словам женщины, они с дочерью опасались оставаться в квартире, а потому провели ночь в отеле.

"Мы бросили какие-то вещи с собой и уехали. Если мы сегодня не приехали на Прямой эфир, кто знает, выйдем ли мы завтра из квартиры. А вдруг они какой-то газ пустят под дверь", – заявила женщина.



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