Стали известны лучшие текущего 2018 года

17.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стали известны лучшие текущего 2018 года
Журнал Time обнародовал рейтинг лучших сериалов, премьера которых состоялась в 2018 году.

Первое место досталось триллеру "Убивая Еву", в котором наемная убийца с русскими корнями сталкивается с сотрудницей британской разведки Mi5.

На втором месте оказался сериал "Острые предметы". Главная героиня — журналистка, которая возвращается в родной город, где орудует маньяк.

Тройку лидеров замкнул второй сезон драматической комедии "Атланта" о двух двоюродных братьях, мечтающих улучшить жизнь своих семей.

В десятку лучших сериалов также попали "Патрик Мелроуз", "Возвращение домой", "Моя гениальная подруга", "Дом с террасой: Открывая новые двери", "Поза", а также второй сезон "В лучшем мире".

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