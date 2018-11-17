Стали известны лучшие текущего 2018 года



Журнал Time обнародовал рейтинг лучших сериалов, премьера которых состоялась в 2018 году.

Первое место досталось триллеру "Убивая Еву", в котором наемная убийца с русскими корнями сталкивается с сотрудницей британской разведки Mi5.

На втором месте оказался сериал "Острые предметы". Главная героиня — журналистка, которая возвращается в родной город, где орудует маньяк.

Тройку лидеров замкнул второй сезон драматической комедии "Атланта" о двух двоюродных братьях, мечтающих улучшить жизнь своих семей.

В десятку лучших сериалов также попали "Патрик Мелроуз", "Возвращение домой", "Моя гениальная подруга", "Дом с террасой: Открывая новые двери", "Поза", а также второй сезон "В лучшем мире".



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