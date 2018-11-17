Ксения Собчак стала меньше есть, чтобы в ней не видели «вечно беременную»

Недавно СМИ писали о второй беременности Ксении Собчак, но информация оказалась лишь домыслами. Телеведущая сегодня в откровенной беседе с Региной Тодоренко рассказала о сыне Платоне, беременности и рационе питания.

Ксения Собчак одно время вела шоу «Дом-2», а также еще ряд передач. Долгое время она искала себе достойного жениха. Как известно, в 2013 году телеведущая вышла замуж за актера Максима Виторгана, а через три года у них родился сын Платон. Ксения все свободное время посвящает малышу, но также она не забывает и о карьере. Сейчас она занимается не только журналисткой деятельностью, но и политической.

Сегодня Ксения стала гостьей авторской передачи Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Так как недавно появились слухи, что телеведущая беременна во второй раз, то Регина решила поздравить героиню своего шоу с приближающимся пополнением. «Это еще рано», — отметила Собчак. «Я очень благодарна нашим СМИ, так как в принципе они меня отучили ужинать и дали возможность сильно похудеть. Каждый раз, когда я немного поем на светской вечеринке, у меня немножечко появится животик, сразу новая волна, что я забеременела», — пояснила она. Теперь знаменитость старается меньше есть, чтобы не выглядеть «вечно беременной».

После этого Ксения решила поделиться лайфхаками для беременных, так как сейчас Тодоренко находится в положении и скоро станет мамой. Телеведущая отметила, что беременным нужно носить термогольфы, также необходим бандаж, а живот лучше регулярно мазать маслом, чтобы не было растяжек. Гостья посоветовала много плавать и заниматься йогой тем, кто ждет ребенка. Собчак рассказала, как воспитывает своего сына. Она отметила, что уже спустя месяц после появления на свет мальчик начал плавать. «Сначала в ванной плавал, потом мы отдали его в специальную секцию в бассейн», — поведала телеведущая. «У него расписание уже круче, чему мамы. Три раза в неделю плавание, два раза в неделю занятия спортом, еще он ходит на занятия по английскому языку три раза в неделю», — добавила Собчак. Регина восхитилась тому, что мальчик в столь раннем возрасте разносторонне развивается. По словам телеведущей, Платон уже может складывать целые предложения из пяти или шести английских слов.



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