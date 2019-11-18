Белла Хадид рассказала, как бороться с депрессией

Американская супермодель Белла Хадид рассказала, что в начале своей карьеры страдала от депрессий, и дала совет, как перебороть недуг. Об этом сообщает издание Mirror.

«Я чувствую себя виноватой за то, что могу жить этой невероятной жизнью, иметь большие возможности, но при этом быть в депрессии», — поделилась модель.

Хадид разоткровенничалась в связи с Всемирным днем психического здоровья, который отмечался в октябре. Она рассказала, что из-за 14-часовых съемок стала «эмоционально нестабильной» и на протяжении всего дня постоянно плакала.

«Я плакала каждое утро, я плакала во время обеденных перерывов, я плакала перед сном», — рассказала девушка.

Хадид посоветовала тем, кто борется с депрессией, не верить в идеальные фотографии, которые люди публикуют в интернете, поскольку все это не важно, если внутреннее состояние человека этой картинке не соответствует.

Модель также призвала не бояться обращаться за помощью и подчеркнула значимость поддержки близких. Она поблагодарила свою семью, за то, что та находилась с ней рядом в трудные времена.

Ранее 15 октября руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне доктор Джулиан де Силва назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире на основании расчетов симметричности лица модели по «золотому сечению».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







