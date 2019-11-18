Валерию Гаркалину вызвали скорую в ресторан в Москве

Со слов очевидцев, недомогание у народного артиста РФ могло случиться по причине алкогольного опьянения.

Самочувствие известного актёра Валерия Гаркалина резко ухудшилось в ресторане в центре Москвы. Артисту вызвали скорую, однако от госпитализации он отказался. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, инцидент произошёл на Тверской. 65-летний артист решил выйти из заведения на свежий воздух, но почувствовал себя плохо и упал на землю.

Сотрудник ресторана вызвал бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи осмотрели Гаркалина, но ехать с ними в больницу актёр категорически отказался и самостоятельно отправился домой.

Напомним, что в прошлом году Валерий Гаркалин был госпитализирован с воспалением лёгких. Он провёл три дня в экстренной реанимации, затем его перевели в общую. Актёр находился в отделении острых эндотоксикозов и был выписан из НИИ имени Склифосовского спустя четыре недели.



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